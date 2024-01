Zarabec: Oni naj kar imajo svoje kalkulacije, naj počivajo, mi bomo igrali!

Iz slovenske skupine sta si napredovanje v polfinale že zagotovili Danska in Švedska, medtem ko je tretje mesto še odprto. Slovenci so svoje možnosti za kolajne zapravili z dvema porazoma proti Švedski in Portugalski, na tretji tekmi so bili sicer močnejši od Nizozemcev. "To bo tekma, ko bodo naši nasprotniki z mislimi drugje. Zagotovili so si že napredovanje oziroma prvo mesto v skupini. Najverjetneje bodo spočili nekaj igralcev. Mi pa smo tukaj še vedno v raznih kombinacijah in če ne drugega, želimo čim dražje prodati našo kožo, ker do sedaj proti Dancem nikoli nismo bili nekako uspešni. Gre za tekmo, ki jo moramo izkoristiti in narediti tisti korak naprej. In mislim, da če bo ta možnost, če bomo lahko zdržali do nekje 50. minute, potem je vse mogoče," pred tekmo izpostavlja Miha Zarabec.