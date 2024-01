Francozi po desetih letih spet na evropskem vrhu, Švedom bron in vozovnica za OI

Francoska moška rokometna reprezentanca je po zmagi v podaljšku nad Dansko s 33:31 osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Za Francijo je to četrto odličje najbolj žlahtnega leska na celinskih tekmovanjih, najboljša je bila tudi v Švici 2006, Avstriji 2010 ter na Danskem 2014. Švedska reprezentanca pa je v tekmi za tretje mesto premagala Nemčijo s 34:31 in si izborila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

Za Francoze, sicer šestkratne svetovne in trikratne olimpijske prvake, je to že šesta kolajna na evropskih prvenstvih, poleg štirih zlatih imajo še dve bronasti. Osmoljenci finalnega obračuna so osvojili osmo odličje, poleg dveh zlatih in srebrnih imajo še štiri bronaste.

Francija vs Danska

Galski petelini so uprizorili novo rokometno mojstrovino in se drugič v treh dneh izvili iz neprijetnega položaja. Na petkovi polfinalni tekmi proti Švedom so se rešili po "čudežnem golu" Elohima Prandija po izteku igralnega časa. V 10-minutnem podaljšku so nato povsem zasenčili Skandinavce, "vajo" pa so ponovili tudi na finalnem obračunu proti Dancem.

Večji del drugega polčasa so bili v podrejenem položaju, Francozi so zaostajali že za tri gole, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so zaigrali najbolje. V sami končnici rednega dela jih je pred porazom rešil krožni napadalec Ludovic Fabregas, po njegovem golu 30 sekund pred koncem so izenačili na 27:27, nato pa so onemogočili še zadnji danski napad za zmago. V 10-minutnem podaljšku se je izkazal v rednem delu "nevidni" Dika Mem, po dveh golih zvezdnika Barcelone so Francozi v 67. minuti povedli za dva gola (31:29), lepo prednost pa zadržali do konca dvoboja.

Pri Francozih je bil na tekmi najbolj učinkovit Ludovic Fabregas z osmimi, pri Dancih pa Mikkel Hansen z devetimi goli. Najbolj koristen igralec (MVP) turnirja je Nedim Remili (Francija), najboljši obrambni igralec Magnus Saugstrup (Danska), najboljša strelca pa Mathias Gidsel (Danska) in Portugalec Martim Costa (Portugalska) s 54 goli. Slovenec Aleks Vlah je bil s 44 zadetki osmi na lestvici strelcev.

V idealni postavi turnirja so vratar Andreas Wolff (Nemčija), levo krilo Hampus Wanne (Švedska), levi zunanji Martim Costa (Portugalska), srednji zunanji Juri Knorr (Nemčija), desni zunanji Mathias Gidsel (Danska), desno krilo Robert Weber (Avstrija) in krožni napadalec Ludovic Fabregas (Francija).

Gostitelji ostali brez odličja Švedi so si po zmagi v malem finalu evropskega prvenstva priigrali edino prosto vozovnico za olimpijske igre med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu. Od evropskih reprezentanc sta se v francosko prestolnico že uvrstila gostiteljica Francija in Danska, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem osvojila zlato kolajno.

Švedi so na letošnjem tekmovanju v Nemčiji osvojili sedmo kolajno na evropskih prvenstvih, svojo prvo bronastega leska. Na Portugalskem 1994, Italiji 1998, Hrvaškem 2000, Švedskem 2002 ter na Madžarskem in Slovaškem 2022 so bili zlati, na Hrvaškem 2018 pa srebrni.

Švedska vs Nemčija

Osmoljenci tekme za tretje mesto iz Nemčije ostajajo pri štirih kolajnah. Na turnirjih stare celine v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016 so bili zlati, na Švedskem 2002 srebrni, v Italiji 1998 pa bronasti.



Švedi so si po zmagi v malem finalu evropskega prvenstva priigrali edino prosto vozovnico za olimpijske igre med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu.



Švedi so v prvi polovici tekme povsem zasenčili Nemce in se na veliki odmor odpravili s šestimi goli prednosti (18:12). Gostitelji so jim v končnici tekme zadihali za ovratnik (29:30), nato pa je na sceno stopil 37-letni švedski vratar češkega rodu Andreas Palicka in s skupno 19 obrambami preprečil popoln nemški preobrat.

