Zorman: Gre za ključni teden v štirih letih. Štirje dnevi, tri tekme, trije finali!

Selektor Uroš Zorman je prepričan, da se na preteklost ne smejo ozirati, zanima jih samo prihodnost. Poudarja pa, da si želi, da bi se na olimpijske igre seveda uvrstilo čim več slovenskih športnikov. "Dodatnega pritiska zaradi tega ne čutimo, če sem čisto iskren, lahko rečem, da sami sebi ustvarjamo pritisk. Sploh jaz, ampak vse skupaj nekako poskušam prefiltrirati do ekipe. Ampak dejstvo je takšno, da do ponedeljka, dokler se nismo vsi zbrali, smo samo govorili o tem, sedaj pa je postalo vse bolj resno. Gre za ključni teden v teh štirih letih. Štirje dnevi, tri tekme, trije finali. Zato verjamem, da pritisk obstaja pri fantih. Cela ekipa se zaveda, da Pariz dejansko gledamo čez šipo oziroma poleg so vrata, ki jih bo treba sedaj odkleniti in iti čez."

Slovenski rokometaši bodo od četrtka do nedelje na kvalifikacijskem turnirju v Španiji lovili že četrti nastop na olimpijskih igrah, kar jih uvršča med najuspešnejšo reprezentanco v ekipnih športih. Rokomet je tudi prva ekipna športna panoga, ki je zastopala slovensko državo na poletnih olimpijskih igrah, in sicer leta 2000 v avstralskem Sydneyju. Leta 2004 so se borili v Atenah, najboljši uspeh in sicer šesto mesto so dosegli leta 2016 v brazilskem Riu de Janeiru.

Dobre predstave na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki so ga Slovenci zaključili na šestem mestu, zagotovo izbrani vrsti vlivajo še dodaten vir optimizma. Kapetan Jure Dolenec je na spletni tiskovni konferenci povedal, da bi si seveda želeli še kakšnega dodatnega treninga in da se bo vse skupaj precej hitro začelo zares. Toda drugih možnosti ni in Slovenci so se na to dobro pripravili, tudi izven samega igrišča. Prvi obračun jih čaka proti nevarnim Brazilcem, ki vsekakor niso naivna ekipa. Kot so si mnogi enotni, bo tekma z Brazilijo že podala veliko odgovorov.

"Že prva tekma je nekako prvi finale in naredili bomo vse, da jo dobimo. Nasprotnika dobro poznamo, saj njihovi rokometaši igrajo v Evropi. Sam verjamem, da je kvaliteta še vedno na naši strani, in mislim, da je morda še celo dobro, da z njimi igramo prvo tekmo. Najpomembneje je, da bomo že od samega začetka na najvišjem možnem nivoju. Kot reprezentanca rastemo, rezultati so vedno boljši in po mojem mnenju se tudi na terenu vidi, da se borimo in pri tem uživamo. Energija je dobra in želja po igranju za državni grb velika. To je tudi razlog, da smo precej optimistični pred začetkom tega turnirja. Vse skupaj pa moramo sedaj samo prenesti na teren. Zagotovo narašča tudi pritisk in nervoza, toda to je del našega poklica in če tega ni, je vse skupaj dolgočasno. Gre za lepe trenutke v karieri. In če sedaj kdo ni motiviran, mislim, da nikoli več ne bo," še pove.