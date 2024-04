'Dragoceni tovor' že v domovini in v en glas: To je uspeh kariere vseh nas

Rokomet še naprej orje ledino slovenskega športa. Moška reprezentanca je bila prva ekipa, ki je nastopila na poletnih olimpijskih igrah, osvojila prvo kolajno na velikih tekmovanjih (bron na sredozemskih igrah 1993) ter se kot edina lahko pohvali s kolajnama tako z EP kot SP. Po kvalifikacijskem turnirju v Nemčiji pa se je prvič v zgodovini na OI uvrstila še ženska reprezentanca. Uvrstitev rokometašic prinaša tudi nov mejnik v zgodovini samostojne Slovenije. Postale so namreč prva ekipa v kolektivnih športih, ki bo zaigrala na olimpijskih igrah. Slovenke so se že vrnile v domovino, na brniškem letališču so jim pripravili topel sprejem.

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije bo poleti prvič v zgodovini nastopila na olimpijskih igrah. Slovenke rokometašice so lov na olimpijske igre na jugu Nemčije začele s porazom proti gostiteljici turnirja s 25:31. V soboto so na drugem preizkusu proti Paragvaju pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice. To so prenesle tudi na odločilno tekmo s Črno goro, kar jim je prineslo premierni nastop v olimpijskem Parizu.

Iz Neu-Ulma, enega izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, sta na olimpijske igre vodili prvi dve mesti. Prvo vozovnico so si s tremi zmagami pred tem že priborile nemške rokometašice, Slovenke pa so v nedeljo z zmago ujele drugo mesto in še drugo karto, ki vodi v Pariz.

Po vseh odigranih tekmah je tako na vrhu skupine končala domača reprezentanca s šestimi točkami, Slovenke so osvojile štiri točke, Črnogorke dve, Paragvajke so ostale brez njih. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića so se s tem pridružile moški reprezentanci, ki si je olimpijske igre zagotovila marca, tako da bo Slovenija v Parizu zastopana z obema ekipama.

"Vse odločilne tekme so od mojega prihoda na selektorsko mesto ta dekleta odigrala vrhunsko. Tekmi s Francijo sta pred olimpijskim turnirjem prišli prav tako meni kot njim. Pomagali sta nam, da smo se zbrali in že proti Nemčiji v igri pokazali stabilnost in odigrali dobro tekmo. Sledila je vrhunska tekma proti Paragvaju. Proti Črni gori se je videlo, kako zahtevno je igrati proti takim tekmicam. Pričakoval sem, da bo njihova vratarka na takšni ravni. Izjemno sem hvaležen dekletom za prikazano," po zgodovinski uvrstitvi na olimpijski turnir sporoča selektor Adžić, ki je dobil bitko na daljavo proti selektorici Črnogork Bojani Popović. Slednja je bila vrsto let Adžićeva pomočnica na klopi črnogorske reprezentance. Črnogorke so se na OI prav z Adžićem uvrstile dvakrat.

Kaj prinaša torkov žreb?

Poleg Nemčije in Slovenije bodo na olimpijske igre odpotovale še reprezentance Madžarske, Švedske, Nizozemske in Španije, ki so bile uspešne na preostalih dveh turnirjih v madžarskem Debrecenu in španski Torrevieji. Že prej so se na kontinentalnih prvenstvih in kvalifikacijah na olimpijski turnir v Parizu uvrstile Danska, Južna Koreja, Angola, Brazilija in Norveška ter Francija kot gostiteljica.

