Dolenec: Na vsaki tekmi mora biti pristop, kot da gre za finale

Skupino H, v kateri igra Slovenija, bo gostila dvorana v Borg El Arabu v predmestju Aleksandrije. Na vseh tekmah prvenstva bodo tribune samevale. Z vmesnima dnevoma premora Slovenijo v prvem delu SP čakata še obračuna z Rusijo ter Belorusijo. Slovenska reprezentanca je na prizorišče prispela v torek pozno popoldne, vsa pozornost je namenjena Južni Koreji, ki je svoje zlate rokometne čase imela v osemdesetih letih minulega stoletja, vrhunec pa doživela na poletnih olimpijskih igrah v domačem Seulu 1988, ko je osvojila srebrno odličje, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

"Od prvega januarja, ko so se začele priprave v Laškem, smo opravili veliko dela. Imeli smo številne skupinske in posamične sestanke, kot trener pa se vedno prizadevam za to, da so zadeve narejene še boljše. V četrtek nas čaka prva tekma z Južno Korejo. Gre za zelo neugodno reprezentanco, kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, proti njej moramo igrati zelo zbrano vseh šestdeset minut. Ogledal sem si številne posnetke korejske reprezentance, na teh tekmah je praviloma v končnicah močno popustila, tako da bo na četrtkovi tekmi bržkone najbolj pomembnih in odločilnih zadnjih petnajst minut dvoboja,"je na novinarski konferenci povedal selektorLjubomir Vranješ.

Azijska reprezentanca je izpustila prvenstvi v letih 2015 in 2017, pred dvema letoma pa je v Nemčiji in na Danskem pa nastopila kot del združene ekipe obeh Korej. Tedaj je tekmovanje zaključila na 22. mestu. Na zadnjem azijskem prvenstvu, ki je bilo lanskega januarja na sporedu v Kuvajtu, se je Južna Koreja dokopala do naslova podprvaka.

Slovenija se je s Korejci do sedaj pomerila trikrat, nazadnje pred osmimi leti na svetovnem prvenstvu v Španiji. Tedaj je v Zaragozi slavila s 34:27, njun medsebojni obračun na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004 se je prav tako končal s slovensko zmago s 26:23. Slovenija je edini poraz doživela na pripravljalnem dvoboju v švicarskem Wintherthurju 2001, ko je izgubila z 18:22.