Krimovke in presenetljivo tudi Litijanke v finalu pokala

Potem ko so v prvi tekmi Litijanke v razburljivi končnici rednega dela zapravile prednost, ki so jo imele večji del tekme, Izola pa se je rešila s sedmih metrov ob koncu igralnega časa, je odločal podaljšek. Tega so, prav tako z zadetkom s sedmih metrov, dobile domače rokometašice in se razveselile finala.

V drugem polfinalu je bilo v prvem polčasu izenačeno do 25. minute, pred tem so Ajdovke vodile tudi za tri gole (10:7), krimovke pa največ za dva. Po izidu 15:15 pa so branilke naslove z delnim izidom 6-2 do polčasa prišle do štirih zadetkov naskoka.