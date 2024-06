30. zaporedna sezona med elito: 'Krim je (bo) konkurenčen vsem'

Rokometašice Krima Mercatorja so pred dnevi dobile tekmice v novi sezoni EHF Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo z nastopi v svoji že 30. zaporedni sezoni med evropsko rokometno elito, kar je največ med vsemi ženskimi in moškimi klubi, začele v skupini A. Krim bo novo sezono med rokometno elito začel 7. ali 8. septembra 2024.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Žreb skupin za novo sezono EHF Lige prvakinj je Krimovkam dodelil igranje v skupini A z madžarskim FTC-jem, francoskim Metzom, romunsko CSM Bukarešto, norveškim Stormhamarjem, danskim Nykobingom, hrvaško Podravko in romunsko Glorio. Prvi krog evropske sezone bo na sporedu 7. in 8. septembra. V drugi skupini bodo tekmovali še norveški Vipers, danski Esbjerg, črnogorska Budućnost, nemški Ludwigsburg, madžarski Györ, francoski Brest, romusnki Rapid in danski Odense.

Tekmovalni sistem EHF Lige prvakinj v novi sezoni ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Prvo- in drugouvrščena kluba se bosta neposredno uvrstila v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa v osmino finala. Sledile bodo tekme na izločanje, najboljša četverica pa se bo prebila na zaključni turnir, ki bo znova potekal v Budimpešti.

Krim Mercator - Bukarešta FOTO: Damjan Žibert icon-expand