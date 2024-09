Zarabec: Rad igram za ambiciozen klub

V poljski ekipi Wisla Plock igrajo kar štirje Slovenci: Tim Cokan, Mitja Janc, Peter Šiško in Miha Zarabec. Slednji je komentiral ne ravno dober začetek ekipe v tem elitnem tekmovanju. Tudi pretekli dvoboji niso na strani Poljakov, saj so proti PSG-ju v vseh zadnjih osmih obračunih izgubili. "Pariz je Pariz. Tudi če se je Nikola Karabatić upokojil. Z novimi igralci, kot sta Yahia Omar in Dani Baijens, zdaj igrajo še veliko hitreje. Morda pa je ravno to naša priložnost, da jih premagamo, saj mi nekoliko raje igramo proti hitrejšim ekipam. Vsekakor je dvoboj s PSG za nas vedno nekaj posebnega," je povedal Zarabec.