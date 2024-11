'Bomo velika neznanka za tekmice, kar bo naša prednost'

Ženska članska rokometna reprezentanca je v izjemno pomlajeni igralski zasedbi vstopila v sklepne priprave za letošnje evropsko prvenstvo, ki bo od 28. novembra do 15. decembra potekalo v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Slovenska izbrana vrsta bo celotne priprave opravila v Ljubljani. Naše rokometašice bodo igrale v skupini z norveško, Slovaško in Avstrijo, v nadaljevanje EP pa bosta odšli prvouvrščeni reprezentanci. Preboj okrnjene slovenske reprezentance bi bil pravi mali podvig.

Reprezentanca bo v primerjavi s poletnimi olimpijskimi igrami nastopila v močno spremenjeni zasedbi, na bližnjem zaključnem turnirju stare celine ne bo kar 10 igralk, ki so se v Parizu podpisale pod zgodovinski nastop. "Že pred časom sem dejal, da bi imela Norveška, ki ima izjemno široko bazo, gromozanske težave ob tolikšnem številu manjkajočih igralk. Pred nami je zahtevna naloga, a zavihali bomo rokave in delali po najboljših močeh, tako kot smo to počeli v preteklosti," sprva dejal selektor Slovenk Dragan Adžić.

Dragan Adžić se je moral soočiti s številnimi odpovedmi. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić so po velikem tekmovanju v francoski prestolnici končale reprezentančno kariero, Barbara Lazović se je igralsko upokojila, Nina Spreitzer pa se je odločila za premor od rokometa.

Slovenke bodo v petek v Ajdovščini odigrale prijateljsko tekmo s Črnogorkami.

Na prvenstvu stare celine, kjer Slovenijo v skupinskem delu tekmovanja v avstrijskem Innsbrucku čakajo tekme proti Norveški, Avstriji in Slovaški, ne bo niti to sezono izjemno vroče Elizabeth Omoregie. Po sedmih krogih druga strelka evropske lige prvakinj, sicer zunanja igralka romunske Bukarešte, se je nastopu odpovedala zaradi kroničnih težav s kolenom in ker se ne čuti sposobno odigrati tolikšnega števila tekem v kratkem časovnem obdobju. V Avstriji bo manjkala tudi Valentina Klemenčič.

Tjaša Stanko (levo) bo mentorica številnim novinkam v reprezentanci. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dodaten rez sta v zasedbi napravili še poškodbi. Ema Hrvatin si je zlomila prst na roki, Nena Černigoj pa okreva po zlomu roke, zaradi česar je bila primorana opraviti operativni poseg. Kot je dejal Črnogorec je za obe igralki v novi podobi reprezentance predvidel vidni vlogi in ji bosta tako zelo manjkali. Černigoj bi sicer veliko priložnosti dobila na mestu desne zunanje, saj v ekipi trenutno ni nobene levoroke zunanje igralke. Od "stare garde" je ostala Tjaša Stanko, 27-letna Mariborčanka bo tudi med najbolj izkušenimi v zdajšnjem reprezentančnem rodu. "Zavedam se velike odgovornosti v ekipi, a mlajšim igralkam bom stala ob strani in jim vseskozi pomagala z nasveti. Tudi sama sem bila v tem položaju, ko sem pri komaj 16 letih debitirala v reprezentanci," je uvodoma dejala Stanko. "Izkušnje resda niso na naši strani, a zdajšnja reprezentanca ima energijo in je zelo igriva, na to bomo tudi stavili," je med drugim dodala Stanko.

Prva tekma na EP Slovenijo čaka 28. novembra, ko se bo v Innsbrucku pomerila z Norveško. Dva dni pozneje jo čaka tekma s Slovaško, 2. decembra pa še z Avstrijo. V drugi del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bosta prebili obe najboljši reprezentanci iz skupine E in se nato križali z dvema najboljšima iz skupine D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski Otoki) ter skupine G (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina).