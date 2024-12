Slovo Barbare Lazović in Gorazda Škofa v polni brežiški dvorani

Ob 70. letnici rokometnega kluba Brežice sta se od rokometnih igrišč uradno poslovili najbolj zveneči imeni v zgodovini kluba, dolgoletna slovenska reprezentantka Barbara Lazović in 47-letni vratar Gorazd Škof, ki je še pred mesecem in pol za švicarski Kriens iz Lucerna branil nekaj minut. A od zdaj se to ne bo več zgodilo, saj sta v brežiški športni dvorani rokometu pomahala v slovo.