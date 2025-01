Vujović o brci katarskega igralca: Žal mi je, da je ta incident malo pokvaril lep dogodek

Slovenija je v drugem polčasu, še posebej v drugem delu, strla odpor žilavih in čvrstih Katarcev. Slovenci so na koncu slavili z visokih 38:30, strelsko pa sta bila najbolj razpoložena Aleks Vlah in Staš Slatinek Jovičič - oba sta dosegla šest zadetkov.

A srečanje je zaznamovala tudi 53. minuta, ko je sledila manjša prekinitev. Za incident je z nešportno potezo poskrbel Kubanec v vrstah Katarja Frankis Marzo, ki je namerno brcnil Blaža Janca. Na to so se burno odzvali rokometaši obeh ekip in sledilo je prerivanje. Na koncu so se strasti hitro pomirile, Marzo pa je prejel modri karton.

"Žal mi je, da je ta mali incident malce pokvaril ta lep dogodek, kljub temu pa je Katar v 45 minutah pokazal, da lahko igra resen rokomet. Slovenija je v tem trenutku boljša reprezentanca, ima več kvalitetnih igralcev in daljšo klop. Slovenija je ena izmed ekip, ki bi lahko presenetile na svetovnem prvenstvu," se je neljubega dogodka dotaknil tudi katarski selektor Veselin Vujović.

V slovenskem taboru so pričakovali trdo in čvrsto tekmo. "Pričakovali smo tekmo, ki bo daleč od prijateljske, trening tekme. Od prve sekunde je šlo za moško igro. Pričakovali smo takšno tekmo, saj gre za ekipo, ki goji takšen stil igre. So pravi borci, kar so tudi tokrat dokazali, ob tem pa jih spremlja še Vujotova (op. p. Vujovićeva) 'razigranost'," je dejal vratar Urban Lesjak, ki je med vratnici stopil v drugem delu igre.