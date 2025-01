Zorman: Kar smo se dogovorili, smo izpolnjevali

Slovenski rokometaši so svetovno prvenstvo odprli po željah, ko so v zagrebški Areni z 41:19 odpravili Kubo. V slovenskem taboru, kjer so priložnost za igro dobili prav vsi rokometaši, so bili po tekmi nedvomno zadovoljni z zanesljivo zmago, veseli pa jih tudi dejstvo, da so tekmo pripeljali do konca brez poškodb.