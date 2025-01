Zorman: Dve točki in ostali smo zdravi

Slovenska reprezentanca je na odmor odšla s šestimi goli naskoka (18:12), prednost pa so varovanci Uroša Zormana v drugem polčasu podvojili. Slovenija je prišla do druge zanesljive zmage.

Slovenija se je na začetku tekme nekoliko presenetljivo mučila z afriško zasedbo, nato pa je v zaključku prvega dela slovenska igra vendarle stekla in Slovenci so si priigrali ugodno prednost.

"V glavi nismo bili tako čisti kot proti Kubi, fantje so mogoče mislili, da bo vse skupaj nekoliko lažje. V prvem polčasu smo naredili nekaj tehničnih napak, s katerimi smo tekmecu omogočiči nekaj lahkih zadetkov. Tudi naša realizacija je bila preslaba, ampak v redu. Fantje lahko v nekaj minutah naredijo razliko treh, širih golov in to je to. Drug polčas je bil miren in na koncu zanesljiva zmaga. Dve točki in ostali smo zdravi," je obračun z Zelenortskimi otoki podrobno opisal slovenski selektor Zorman.