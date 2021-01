Slovenci premagali Beloruse za drugo zmago na SP

Slovenske rokometaše je v Aleksandriji čakala zadnja tekma skupinskega dela na svetovnem prvenstvu. Po visoki zmagi proti Južni Koreji in porazu proti Rusiji so se Slovenci v 3. krogu skupine H pomerili z Belorusi, ki so na prvih dveh tekmah naprej remizirali z Rusi, nato pa tudi premagali Južne Korejce.

Selektor Ljubomir Vranješ je stavil na preverjene moči,tekmo pa so bolje začeli Belorusi, ki so po desetih minutah prvega polčasa vodili s 4:2, po petnajstih minutah pa že z 8:4. Slovenska obramba ni bila na vrhunski ravni, tekmeci pa so izkoriščali priložnosti in v 22. minuti je bilo + 6 za Beloruse (12:6). Sledil je delni izid 5:0 za Slovence in Slovenci so se približali le na gol zaostanka (12:11), naleta ni ustavila niti minuta odmora beloruskega selektorja. V 27. minuti je Jure Dolenec izid izenačil na 13:13 v 27. minuti. Tudi prvi polčas se je končal z izenačenim rezultatom 15:15.

V drugem polčasu so Slovenci nadaljevali v tempu iz zaključka prvega in po treh minutah vodili za dva gola (15:17), nato pa že tudi za štiri 22:18. A se tekmeci niso predali in osem minut pred koncem je bilo znova le +1 za Slovence (22:21). Vseeno so slovenski fantje zdržali pritisk in ob treh golih prednosti (27:24) tri minute pred koncem je bilo jasno, da bodo točke osvojili Slovenci. Končni izid je bil 29:25, Slovenija pa bo v drugi del SP "odnesla" dve točki in ohranila možnosti za preboj v četrtfinale, kar je bil eden od ciljev pred prihodom v Egipt. Z osmimi goli je bil najučinkovitejši Blaž Janc, Jure Dolenec je dosegel gol manj.