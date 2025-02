Vlah na Danskem gosti Barcelono Janca in Makuca

Aalborg in Barcelona se bosta pomerila v tekmi tedna. Katalonci so bili boljši na vseh 13 medsebojnih tekmah, dvakrat pa so dansko zasedbo ugnali tudi v finalu Lige prvakov. Barca, ki je oktobra na domačih tleh s 35:27 ugnala Aalborg, je tudi tokrat v vlogi favorita.

Varovanci Carlosa Ortege po 10 krogih v skupini B zasedajo prvo mesto, z zmago pa bi si praktično že zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale. "Ta tekma je zelo pomembna za nas. Z zmago bi napravili velik korak k uvrstitvi v četrtfinale. Izgubili smo Petra Cikušo in sedaj še Pola Valero, a to ni izgovor. Vse ekipe se soočajo s poškodbami, zato se moramo osredotočiti na kader, ki ga imamo," je pred tekmo dejal španski strateg.