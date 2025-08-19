Bo (sveta trojica) poskrbela za lepše čase celjskega rokometa?

Rokometna sezona se šele dobro začenja, mladi slovenski rokometaši pa imajo za sabo že dve veliki tekmovanji – svetovno prvenstvo do 21. leta starosti in rokometni mundial do 19 let. Na Poljskem in v Egiptu je nastopil komaj 17-letni Aljuš Anžič, ki velja za enega največjih rokometnih biserov na svetu in se je pred dnevi s SP vrnil z nazivom najboljšega strelca tekmovanja, a tudi najboljšega levega zunanjega. "To je posledica priložnosti, ki sem jo dobil, za kar sem hvaležen stroki in reprezentančnim kolegom," je jasen mladenič, ki bo v letošnji sezoni prvič priključen članskemu moštvu Celja Pivovarne Laško.
Čast in odgovornost, ki jo je minulo sezono dodobra izkusil Mai Marguč, kapetan slovenske reprezentance (U19), ki se zaveda teže celjskega dresa. "Drži, da je težak, a je jasno tudi, da gre za privilegij, ki je dan redkim," dodaja 19-letnik, ki se je na svetovnem prvenstvu izvrstno dopolnjeval z Anžičem, turnir končal kot drugi najučinkovitejši posameznik. Dosegel je 65 golov. Oba se zavedata, da sta z dobrimi predstavami naredila šele naslednji razvojni korak v karieri, da je vse doslej doseženo zgodovina. Zdaj ju čaka novo dokazovanje, in sicer v dresu najtrofejnejšega slovenskega kluba.
Združiti moči z obetavnim vratarjem
Če sta Marguč in Anžič otroka najtrofejnejšega slovenskega kluba, se bo na razmere v najbolj rokometnem mestu šele privajal Matevž Mlakar. 19-letni vratar, ki se je še posebej izkazal na obračunu svetovnega prvenstva proti Urugvajcem, ko je samo v prvem polčasu zbral 12 obramb. A dosežek je zgodovina, zdaj ga čaka boj za mesto med vratnicama v celjskem klubu. "Čast in privilegij. Brez dvoma naslednji korak na športni poti in naredil bom vse, da priložnost izkoristim," je po snidenju z novimi soigralci povedal Mlakar, ki se bo skupaj z Margučem in Anžičem članskim treningom pridružil v ponedeljek.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.