Bo (sveta trojica) poskrbela za lepše čase celjskega rokometa?

Rokometna sezona se šele dobro začenja, mladi slovenski rokometaši pa imajo za sabo že dve veliki tekmovanji – svetovno prvenstvo do 21. leta starosti in rokometni mundial do 19 let. Na Poljskem in v Egiptu je nastopil komaj 17-letni Aljuš Anžič, ki velja za enega največjih rokometnih biserov na svetu in se je pred dnevi s SP vrnil z nazivom najboljšega strelca tekmovanja, a tudi najboljšega levega zunanjega. "To je posledica priložnosti, ki sem jo dobil, za kar sem hvaležen stroki in reprezentančnim kolegom," je jasen mladenič, ki bo v letošnji sezoni prvič priključen članskemu moštvu Celja Pivovarne Laško.

Čast in odgovornost, ki jo je minulo sezono dodobra izkusil Mai Marguč, kapetan slovenske reprezentance (U19), ki se zaveda teže celjskega dresa. "Drži, da je težak, a je jasno tudi, da gre za privilegij, ki je dan redkim," dodaja 19-letnik, ki se je na svetovnem prvenstvu izvrstno dopolnjeval z Anžičem, turnir končal kot drugi najučinkovitejši posameznik. Dosegel je 65 golov. Oba se zavedata, da sta z dobrimi predstavami naredila šele naslednji razvojni korak v karieri, da je vse doslej doseženo zgodovina. Zdaj ju čaka novo dokazovanje, in sicer v dresu najtrofejnejšega slovenskega kluba.