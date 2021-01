Slovenci le do remija proti Egiptu, konec je nastopov na SP

" Poleg Gajića in Skubeta sta želodčne težave pred tekmo imela tudi Bombač in Mačkovšek. Nov udarec nas je doletel na ogrevanju, ko je postalo slabo Blagotinšku," so tik pred tekmo sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS) in Dragan Gajić, Staš Skube in Blaž Blagotinšek niso mogli pomagati soigralcem na tej pomembi tekmi.

Pred nedeljskim zadnjim krogom sta imeli najboljši izhodiščni položaj v skupini 4 reprezentanci Švedske in Egipta, ki sta imeli točko prednosti pred Slovenijo in Rusijo, zato je za Slovenijo na tekmi proti gostiteljem prvenstva in za preboj v četrtfinale "igrala" le zmaga. V slovenskem taboru so se pred ključno tekmo tega dela svetovnega prvenstva pritoževali zaradi trebušne viroze, ki je povzročila nekaj nevšečnosti.

Slovenski rokometaši so tekmo začeli dobro, povedli z 2:0, a so jih tekmeci hitro ujeli, do naslednje malo otipljivejše prednosti so Slovenci prišli na sredini prvega polčasa, ko so vodili s tremi goli prednosti (7:4). Obramba je delovala dobro, napad pa tudi in v 23. minuti so prvič varovanci selektorja Ljubomirja Vranješa vodili za štiri gole (9:5), šest minut pred koncem polčasa pa je bilo že 10:5. Lepo prednost so zadržali tudi po izteku prvih 30 minut, izid je bil 12:8, Janc in Zarabec sta dosegla vsak po tri gole.

V drugem polčasu so Slovenci ohranjali lepo prednost v uvodnih minutah, nato pa je prišlo do padca v igri, Egipčani so to izkoristili in po sedmih minutah igre so se približali le na gol zaostanka (15:14) in Vranješ je vzel minuto odmora. Vendar to ni pomagalo, Egipčani so celo prešli v odstvo 17:16, a so jih Slovenci hitro ujeli (17:17). Na sredini drugega polčasa je bil izid izenačen na 18:18, igra Slovenije ni bila več tako tekoča in povezana kot v prvem polčasu.

Velja omeniti, da je Egiptu za napredovanje v četrtfinale SP zadoščal tudi neodločen izid, Slovenija pa je potrebovala zmago. Slovencem kot da bi zmanjkovalo moči, tako da je Egipt v 49. minuti vodil z dvema goloma prednosti (19:21). Obetala se je dramatična končnica v zadnjih desetih minutah tekme. Slovenci so izid znova izenačili v 53. minuti z golom Suholežnika (22:22), a so Egipčani znova ušli na +2 pet minut pred koncem tekme (22:24). Janc je znižal izid, nato pa je bil Suholežnik izključen za dve minuti v 56. minuti. Dobri dve minuti pred koncem znova prednost dveh golov Egipta (25:23) in težka naloga za Slovence, ki so morali zmagati. Mačkovšek je dosegel 24. gol minuto pred koncem za Slovence, a Egipčani so še vodili za en gol. Tekma se je končala z remijem (25:25), kar je bilo premalo za slovenske upe o napredovanju.

Izidi, skupina 4:

Slovenija - Egipt 25:25(12:8)

Belorusija - Severna Makedonija 30:26 (14:14)

20.30 Rusija - Švedska