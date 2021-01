Danci v finalu rokometnega SP premagali Švede

Skandinavski finalni obračun v Kairu se je končal po okusu danskih rokometašev. Varovanci Nikolaja Jacobsena so se drugič v zgodovini veselili naslova svetovnih prvakov in ubranili prvo mesto, ki so ga pred dvema letoma osvojili na zaključnem turnirju v Nemčiji in na domačih tleh. Po letošnjem zmagoslavju so na večni lestvici ujeli Nemce, Ruse in Špance, ki so prav tako po dvakrat stopili na rokometni Everest. Na prvem mestu so Francozi s šestimi končnimi zmagami, po štirikrat so na minulih turnirjih slavili Švedi in Romuni.

Oba finalista sta se od prve minute gnala do skrajnih meja in narekovala visok ritem igre, v teh okoliščinah pa se je sprva malenkostno bolje znašla favorizirana danska zasedba, ki je v 17. minuti prvič povedla za dva gola (8:6). Švedska je potrebovala le dve minuti, da je izenačila na 8:8. V nadaljevanju je našla pravšnji recept za imenitnega tekmeca, z enostavnimi akcijami je v 23. minuti povedla z 11:10, v 25. minuti pa podvojila svoje vodstvo (12:10). Danska je v končnici prvega polčasa vendarle strnila svoje vrste in izenačila na 13:13.

Druga polovica tekme je bila preslikava prvega. Danci so si sredi polčasa znova priigrali dva gola prednosti (22:20), a tokrat niso popustili. V 49. minuti so prvič na dvoboju po golu Magnusa Saugstrupa povedli za tri gole (23:20), lepo prednost v golih pa po zaslugi čudežnih obramb Niklasa Landina, sicer soigralca slovenskega reprezentanta Mihe Zarabca pri nemškem Kielu, zadržali vse do konca dvoboja.

V danski izbrani vrsti sta bila na današnji finalni tekmi najbolj učinkovita prvi zvezdnik Mikkel Hansen s sedmimi in Nikolaj Nielsen s petimi goli, medtem ko je vratar Niklas Landin zbral 15 obramb. V švedski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Hampus Wanne s petimi in Albin Lagergren s štirimi goli.