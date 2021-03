Nemci 'razbili' Slovence, a upanje še ostaja

Po uvodni zanesljivi in prepričljivi zmagi proti Alžiriji na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu, so slovenski rokometaši na drugi tekmi naleteli na precej težji "zalogaj". Gostitelji turnirja, ki so prvi dan remizirali z Švedi, so tokrat pokazali izvrstno igro in ob polčasu vodili kar za 10 golov (22:12). Slovenci bi si z zmago zagotovili odhod na OI, a tokrat so bili daleč od cilja.

V drugem polčasu je šlo po receptu iz prvega polčasa, Nemci so držali visoko prednost in niso dopustili niti najmanjše možnosti za kakršnokoli presenečenje. Tudi na koncu je bil izid visok, + 9 (35:26). Nemčija in Švedska, ki jo čaka še večerna tekma z Alžirijo, sta prvi dan turnirja remizirali.