Vranješ za zadnji ciklus pomladil reprezentanco

Slovenijo v drugem ciklu kvalifikacij čakata dva obračuna s Turčijo (27. april in 2. maj) ter tekma s Poljaki (29. april). V prvem ciklu je Slovenija v skupini 5 igrala dvakrat z Nizozemsko (34:23, 27:27) in enkrat s Poljsko (32:29).

Tokrat je Vranješposkrbel za nekaj sprememb, in sicer v želji po pomladitvi izbrane vrste, ki ima po neuspešnih nastopih na svetovnem prvenstvu v Egiptu in olimpijskih kvalifikacijah primarno nalogo uvrstiti se na OI 2024 v Pariz. Ob že omenjeni odsotnosti Bombača in Gajića ni zraven nitiRoka Ovnička, Darka Cingesarja, Matica Suholežnika in Nika Henigmana. Vračajo pa se Matic Grošelj, Kristjan Horžen inBorut Mačkovšek.

"To je moja odločitev. Mislim, da Dean Bombačpotrebuje malo premora za telo in glavo, Rok po poškodbi ni v pravi formi, glede Gajića–tokrat sem se odločil za Gašperja Marguča in Blaža Janca," je o nekaterih vidnih odsotnih na spletni novinarski konferenci pojasnil Vranješ in dodal, da za omenjene vrata niso zaprta: "Za prihodnost se nikoli ne ve. Tako sem se zdaj odločil, bomo videli, kaj bo v prihodnje."

Tokrat je poklical štiri krožne napadalce. "Imamo nekaj težav v sredini obrambe, zato imamo štiri 'pivote', da lahko sestavljamo različne kombinacije."