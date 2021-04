Slovenci tudi s premešano postavo do gladke zmage v Turčiji

Vranješ je po odpovedi Blagotinška, Gabra in Skubeta na svoj seznam naknadno uvrstil levega zunanjega igralca Gregorja Potočnika in krožnega napadalca Matica Suholežnika, v nedeljo pa še vratarja Urha Kastelica in krilnega igralca Domna Novaka . Pred odhodom v Turčijo pa je ostal še brez Gašperja Marguča in Potočnika. Prvega bo zdravniška in fizioterapevtska služba skušala usposobiti že za četrtkovo tekmo na Poljskem, drugi pa je zavoljo poškodbe levega kolena izgubljen za to kvalifikacijsko akcijo.

Zdesetkani slovenski rokometaši so od prve do zadnje minute imeli popoln nadzor nad Turki. Gostiteljem so le enkrat pogledali v hrbet (na uvodu tekme je bilo 1:2), na krilih izjemno razpoloženega vratarja Urbana Lesjaka in učinkovitega Jureta Dolenca pa je njihova prednost v prvem polčasu vselej znašala od dveh do petih golov. Slovenska prednost je postopoma naraščala. Za dva gola je prvič povedla v 12. minuti (6:4), v končnici prvega polčasa pa je narasla na pet zadetkov (15:10 in 16:11). Lesjak je v prvi polovici tekme zbral enajst obramb, Dolenec pa je zabil osem golov. Vranješ je med tekmo veliko menjal, priložnost za dokazovanje so dobili vsi njegovi varovanci, ki so resno in odgovorno opravili svoje naloge in uveljavili svojo rokometno širino na vseh ravneh igre. V začetku drugega polčasa so povedli za sedem golov (19:12), nato pa tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do zanesljive zmage.

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec z 12 goli, Domen Novak, Tilen Kodrin in Domen Makuc so dosegli po štiri zadetke.



Izid, kvalifikacije za EP 2022, zaostala tekma 2. kroga:

skupina 5:

Turčija – Slovenija 22:30(10:15)