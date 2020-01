Rokometašem bo na EP prva nasproti stala nevarna Poljska

Evropsko prvenstvo v rokometu bo Slovenija, ki je leta 2004 na domači prireditvi osvojila doslej edino odličje, začela proti zelo nevarni poljski reprezentanci. Pod vodstvom novega selektorja Ljubomirja Vranješa, ta je pred kratkim nasledil odslovljenega Veselina Vujovića, bodo napadali visoka mesta, spogledujejo se tudi z uvrstitvijo na olimpijske igre.

Ljubomir Vranješ FOTO: Damjan Žibert

Izbrana vrsta pod vodstvom novega selektorja Ljubomira Vranješa je v Zrečah v kratkem pripravljalnem obdobju delala z veliko vnemo. Vmes je odigrala pripravljalni tekmi, na kateri je suvereno opravila z Makedonci in Črnogorci.

Na EP bo prvič nastopilo 24 izbranih vrst, med njimi je tudi Slovenija, prvič v zgodovini pa ga bodo priredili v treh državah - v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem.

Toda pravi zrelostni preizkusi so šele pred njo. Slovenci najprej želijo uspešno opraviti s tekmovanjem v skupini F, ki jo bo gostil Göteborg ter se prek Poljakov, Švedov in Švicarjev prebiti v drugi del tekmovanja v Malmöju. Tja se bosta prebili najboljši izbrani vrsti, ki se bosta nato pomerili z dvema najboljšima reprezentancama iz skupine D (Francija, Norveška, Portugalska in BiH) ter skupine E (Danska, Madžarska, Islandija in Rusija). "Evropsko prvenstvo želimo začeti dobro, s polno energije. Na tribunah pričakujem precej slovenskih navijačev. Z ekipo bomo skušali poskrbeti, da bo Poljakom na igrišču kar najtežje. Pri naših fantih želim od prve minute želim videti večjo voljo in željo po zmagi," je za uradno spletno stran RZS povedal selektor Vranješ.





Vid Kavtičnik FOTO: Damjan Žibert

Poljska, prva tekmica Slovenije v Skandinaviji, se je pred leti poslovila od svojega zlatega rokometnega rodu, a tudi njihovi nasledniki zahtevajo temeljito pripravo.

V drugi del tekmovanja se bosta prebili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Nekateri poljski igralci branijo barve najmočnejših evropskih klubov - Kamil Syprzak je član slovitega PSG-ja, Piotr Chrapkowski nemškega Magdeburga, mnogi igrajo za najmočnejša poljska kluba Vive Kielce in Wislo Plock, člana elitne lige prvakov. Petkovi tekmeci fantov izpod Alp so v prvih dneh novega leta odigrali tri pripravljalne preizkuse. V španski provinci Cantabria so nastopili na mednarodnem turnirju in izgubili vse tri tekme. Rusi so bili boljši s 30:25, Španci s 35:31, Portugalska pa s 34:27. Poljski selektorPatryk Rombel je v Skandinavijo popeljal 17 igralcev, šestnajsterica za uvodno tekmo pa bo znana po četrtkovem večernem tehničnem sestanku. Tedaj bo svojo odločitev sporočil tudi slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki je na sever Evrope pripotoval z 18 igralci. Tekom prvega dela tekmovanja bosta nato oba selektorja lahko segla po dveh menjavah. Do dveh bosta upravičena tudi v morebitnem drugem delu ter končnici.





Slovenska reprezentanca je pripravljena na EP. Prva ovira bodo Poljaki. FOTO: Damjan Žibert

Za uvodni nastop v slovenski izbrani vrsti na Švedskem kandidirajo krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen inIgor Žabić, zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Vid Kavtičnik, Borut Mačkovšek, Rok Ovniček in Miha Zarabec, krila Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Gašper Marguč in Mario Šoštarić tervratarja Klemen FerlininUrh Kastelic.

Slovenija je na dosedanjih svojih enajstih evropskih prvenstvih najboljši rezultat dosegla na domačih tleh 2004, ko je zasedla drugo mesto. Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabši dosežek pa je iztržila na Poljskem 2016, ko je zasedla 14. mesto.