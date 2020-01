Rokometaši zanesljivo opravili prvi test proti Makedoncem

Slovenci so proti Makedoncem nastopili brez nekaterih pomembnih členov, selektor Ljubomir Vranješ je izven ekipe pustilMiho Zarabca, Jureta Dolenca, Klemna Ferlinain Blaža Janca, a kljub temu brez večjih težav dobila obračun. S petimi zadetki je bil v slovenski vrsti najuspešnejši Darko Cingesar, po štiri so dodali Nik Henigman, Gašper Marguč in Borut Mačkovšek.

"Po dobrem dopoldanskem treningu smo prikazali še dobro igro. Zadovoljen sem z nekaterimi stvarmi, ki so jih prikazali naši fantje. To je v tem trenutku najbolj pomembno. Proti koncu smo sicer nekoliko popustili, padla je raven osredotočenosti, a to je za ta del priprav povsem običajno," je po tekmi povedal selektor.

Darko Cingesar pa je dejal: "Pred tekmo je bila večina dogovorov posvečena obrambi, saj smo na treningih na njej najbolj delali. Morda smo v napadu nekatere stvari še skrili, a tudi tu dobro izpeljali dogovorjeno. V drugem polčasu je morda raven naše igre nekoliko padla, a nič ne de. Lahko smo zadovoljni!"