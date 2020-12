Rokometaši Barcelone prvi finalisti Lige prvakov

Katalonski rokometaši so na letošnji zaključni turnir prišli kot prvi favoriti, svojo prvo nalogo v Kölnu pa so opravili po pričakovanjih in bodo v torek naskakovali jubilejno deseto zmago v Ligi prvakov. Barve španske ekipe sta na današnji tekmi zastopala tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc(5 golov) in Domen Makuc, medtem ko je Jure Dolenec polfinalni obračun spremljal na tribuni prazne Lanxess-Arene.

Parižani so v odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Karabatića ter Nizozemca Luca Steinsa in Danca Tofta Hansna, ki sta manjkala zaradi okužbe z novim koronavirusom, v začetku tekme zasenčili tekmece iz Barcelone. Po njihovem vodstvu s 7:4 v deveti minuti so se na igrišču razleteli Katalonci in v 18. minuti povedli z 11:10, najvišjo prednost v prvi polovice tekme pa so si priigrali v 26. minuti (17:12).

Barcelona je imela v drugem polčasu popoln nadzor nad PSG, ki se je nekajkrat približal na tri gole zaostanka, bližje pa ni mogel. Pri Barceloni je bil najbolj učinkovit Francoz Dika Mem, ki je dosegel osem golov, pri PSG pa njegov rojak Dylan Nahi z devetimi zadetki.

Ob 20.30 se bo v Kölnu začela še tekma med Kielom in Veszpremom. Član nemške ekipe je Miha Zarabec, za madžarsko zasedbo pa igrata Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč.