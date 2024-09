Rokometaši brez superpokalne tekme

Superpokalne tekme, ki sicer tradicionalno odpira novo sezono in na kateri se pomerita najboljša ekipa državnega prvenstva ter pokalnega tekmovanja, letos ne bo. "Po tem, ko je združenje lige NLB nekoliko spremenilo prvotno začrtan koledar, smo na Rokometni zvezi Slovenije prisluhnili željam klubov, ki se zaradi zgoščenega ritma pripravljajo na izzive prihajajoče sezone," so zapisali pri RZS.

Kot so pojasnili, bodo trebanjski rokometaši, ki so v minuli sezoni prvič v zgodovini osvojili eno izmed članskih lovorik, in sicer pokal Slovenije, sezono začeli že zadnjo soboto v avgustu, teden dni pred začetkom domačega ligaškega tekmovanja. Takrat se bodo na prvi tekmi za preboj v skupinski del evropske lige pomerili s francoskim Limogesom.

V ženski ligi pa bo po novem le sedmerica, kar je ena ekipa manj, kot so predhodno potrdili na zadnji seji tekmovanja pred poletnim premorom. Iz lige je izstopila ekipa Z'dežele iz Celja. Sistem tekmovanja za preostale ekipe ostaja nespremenjen. Najprej bodo ekipe tekmovale po dvokrožnem sistemu, nato pa jih čaka končnica. Najboljša četverica se bo borila za naslov prvaka, preostale tri ekipe pa za razvrstitev od petega mesta naprej.

"Preučili smo možnosti in v skladu s pravilniki odločili, da bo v sezoni 2024/25 v 1. SRL – ženske nastopalo sedem klubov, saj popolnitev v zadnjem trenutku ni možna, niti ne bi bila poštena do drugih klubov in tekmovanja v 1. B SRL – ženske, kjer bo nastopalo šest klubov. Hkrati bomo v skladu z zaključki sestanka pripravili dva predloga organizacije ligaškega tekmovanja v prihodnji sezoni in preučili spremembe sistemov ter dopolnitev pravilnika rokometnih tekmovanj. Še pomembnejši pa bodo napori, da se zagotovi oziroma poveča število članskih ekip v ženskih tekmovanjih," je dejal Miha Pantelič, direktor ligaških tekmovanj na RZS.