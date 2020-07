Rokometaši Celja dobitniki nagrade RZS

"V rokometu, ki je v Sloveniji eden najtrofejnejših kolektivnih športov, se vsako leto zvrsti kar nekaj dobrih stvari in projektov, za katere so zaslužni vrhunski posamezniki oziroma posameznice ali organizacijski stebri znotraj športnih klubov. Škoda bi bilo, da ne bi vsaj enkrat na leto pogledali, kdo si zasluži za svoje delo prejeti posebno priznanje," je Bobinac pojasnil razloge, ki so ga vodili k ideji.

"Ob tem je prav v tem letu začel postavljati nove mejnike. Kot prvi in trenutni edini rokometni klub so v Celju po zgledu nekaterih drugih najmočnejših kolektivov iz drugih športov po Evropi pripravili trajnostno poročilo, za kar so prejeli tudi priznanje evropske rokometne zveze (EHF). V Celju ne delajo vrhunsko le na športnem področju v vseh starostnih kategorijah, osebno njihovo delo kot vrhunsko ocenjujem tudi v poslovno-marketinškem smislu, pri delu z navijači in ostalimi obiskovalci tekem," je za konec dodal predsednik RZS.

Predsedstvo RZS je celjskemu klubu dodelilo priznanje zaradi inovativnega pristopa, ki se izkazuje skozi trajnostno poročilo (prvo v slovenskem klubskem športu in prvo v evropskem klubskem rokometu), poslovno delovanje, ki se izkazuje skozi številne odmevne marketinške akcije, izjemno delo z mladimi in rezultatske uspehe, kar klub postavlja med najbolj organizirane športne kolektive v Sloveniji.

Na RZS menijo, da je celjski klub odgovoren igralec na nacionalni in mednarodni ravni ter tako utrjuje svoj vodilni položaj v rokometu, pri tem pa ustvarja vrednote, ki si nosilec športa kot takega. Celje Pivovarna Laško predstavlja zgled delovanja za vse rokometne klube, a tudi zgled delovanja za slovenski klubski šport.