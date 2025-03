Rokometaši Celja in Slovana uspešni na derbiju

Celjani so z drugo zmago v drugem delu storili velik korak k uvrstitvi v polfinale državnega prvenstva. Z 10 točkami so na vrhu skupine B, Trimo sledi s šestimi točkami, Slovenjgradčani so osvojili štiri, na dnu pa je Ribnica z ničlo.

V zelo tesnem obračunu kandidatov za naslov prvaka so bili sprva pred 2500 gledalci za korak ali dva v prvem polčasu v prednosti Celjani. Varovanci portugalskega stratega Paula Pereire so po golu Uroša Milićevića sredi polčasa prvič povedli za tri gole (10:7), a je po izenačenju na 12:12 hitro sledila domača minuta odmora.

Ob polčasu so domači vodili s 17:15, Trebanjci pa so v 35. minuti ostali brez Lovra Viščka, ki je prejel rdeči karton, potem ko je zadel domačega vratarja Gala Gaberška v glavo s sedemmetrovke.

Domači so nato še vodili za tri gole, a so gosti v 43. minuti prvič na tekmi povedli po golu Jana Jurečiča. V tesni in napeti končnici je osem minut pred koncem Celje povedlo z 29:27 in nato dodobra izkoristilo igro z igralcem več. V 56. minuti je bilo po delnem izidu 4:0 na semaforju že 32:27 za mirno končnico v Zlatorogu.

Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši strelec Luka Perić, šest jih je dodal Milićević. Pri gostih je Jurečič dosegel osem golov, Timotej Grmšek pa šest.

Tudi Slovan zanesljivo koraka proti prvemu mestu skupine

Slovan je tudi na drugi tekmi drugega dela osvojil obe točki, potem ko je visoko ugnal velenjsko zasedbo. Z 10 točkami ima zdaj štiri točke naskoka pred Velenjčani in zanesljivo koraka proti prvemu mestu v skupini A za prvaka.

Ljubljančani bodo morali do konca sezone igrati brez obetavnega Alexandra Perića, ki se je na tekmi prvega kroga drugega dela zgrudil na igrišču in je od tedaj v zdravstveni oskrbi. Kljub odsotnosti enega od ključnih členov ekipe so domači odločno odprli dvoboj in po 15 minutah vodili z 9:4 po golu Jake Malusa. Gosti so nato le ustavili nalet domačih in se do polčasa nekoliko približali.