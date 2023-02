Rokometaši Celja Pivovarne Laško v gosteh premagali Nantes

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu lige prvakov pripravili prijetno presenečenje. V Nantesu so domačo ekipo, sicer tretjo na lestvici skupine B, premagali z 32:31 (17:15) in tako prišli do tretje zmage oziroma šeste točke v ligi.

To jim na lestvici sicer ni zagotovilo pomika navzgor, ostajajo predzadnji, a jim je zagotovo povečalo samozavest pred zadnjimi tekmami, na katerih si lahko zagotovijo napredovanje v izločilne boje.

Junak tekme je bil reprezentant Aleks Vlah, ki je dosegel odločni gol v zadnji minuti. Vlah je bil s sedmimi goli tudi najboljši strelec svoje ekipe.