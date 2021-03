Rokometaši Celja v pričakovanju tekme sezone – v Zlatorog prihaja PSG

Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije covida-19 in številnih neodigranih tekem v skupinskem delu sredi sezone spremenila tekmovalni sistem in nastop v izločilnih bojih namesto predvidenim šestim iz vsake skupine omogočila vsem udeležencem lige prvakov.

Celjska zasedba je zavoljo sedmega mesta v skupini B za svojega tekmeca dobila francoskega velikana, ki kljub gromozanskemu proračunu še vedno ni izpolnil svojega poslanstva in osvojil najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Celjani so doslej odigrali deset dvobojev proti PSG, na njih so vpisali dve zmagi v letih 1996 in 1997, od leta 2015 pa so nanizali osem zaporednih porazov. Na bližajočih se obračunih je vloga izrazitih papirnatih favoritov pripadla francoski zvezdniški ekipi, pri kateri bo zavoljo poškodbe manjkal Nikola Karabatić.

Ne glede na to pa ima španski strateg na klopi PSG, Raul Gonzalez,na voljo številne izjemne posameznike, kot sta Danca Mikkel Hansen inHenrik Toft Hansen, Latvijec Dainis Krištopans, Španca Viran Morros in Ferran Sole ter Poljak Kamil Syprzak, tu so še številni Francozi Vincent Gerard, Luka Karabatić, Nedim Remili in mnogi drugi.

Ocvirk: Nagrada za lansko sezono

"Nastop v osmini finala je nekakšna nagrada za lansko sezono, ko smo se uvrstili v četrtfinale, a zavoljo pandemije covida-19 nato nismo igrali dveh tekem proti poljskemu prvaku. Na bližnjih izločilnih tekmah ne bomo nastopili v polni postavi, odgovornost bodo zato morali prevzeti naši mladi in neizkušeni igralci, ki so med sezono pokazali napredek in dokazali, da lahko nanje resno računamo," je na današnji spletni novinarski konferenci uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.