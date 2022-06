Rokometaši iz Barcelone ostajajo kralji Evrope

Za slovito zasedbo iz katalonske prestolnice, kjer igrata tudi Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, je to rekordna enajsta zmaga v najbolj imenitnem evropskem tekmovanju.

Finalni obračun pred 19.250 gledalci so bolje pričeli Katalonci, ki so uvodoma imeli niti igre v svojih rokah. Po vodstvu z 10:7 v 18. minuti so do sape prišli tudi izbranci izkušenega in z vsemi žavbami namazanega stratega poljske ekipe Talanta Dušebajeva, ki so v končnici prve polovice tekme ujeli branilce naslova iz Barcelone in izenačili na 12:12.

V nadaljevanju se je odvijal ogorčen in izjemno izenačen boj, tehtnica pa se je vseskozi nagibala na eno in drugo stran. V končnici rednega dela se je zmaga najprej nasmihala Barceloni, a je dve sekundi pred zadnjim zvokom sirene po strelu s šestih metrov izenačil beloruski krožni napadalec Arcjom Karalek in izsilil podaljšek.