Rokometaši iz Magdeburga in Berlina na dobri poti do četrtfinala

Na rokometno veliko bolj vročem poljskem igrišču so se zmage veselili tudi Berlinčani. Najboljši strelec lisjakov je bil Danec Lasse Andersson s 13 goli, pri gostiteljih pa Francoz Dylan Nahi s šestimi zadetki.

V četrtek bosta še tekmi Pick Szeged - PSG in Wisla Plock - Nantes. Član Szegeda je Borut Mačkovšek, za Wislo igrajo Miha Zarabec, Tim Cokan in Mitja Janc, za Nantes pa Matej Gaber, medtem ko je Rok Ovniček na seznamu poškodovanih igralcev.

Povratne tekme bodo 2. in 3. aprila.

V četrtfinale so se neposredno uvrstili Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca, Veszprem Gašperja Marguča, Aalborg Aleksa Vlaha in Sporting iz Lizbone.

Izidi tekem za uvrstitev v četrtfinale rokometne lige prvakov:

Dinamo Bukarešta - Magdeburg 26:30 (11:16)

Kielce - Füchse Berlin 27:33 (14:12)

*povratne tekme bodo odigrane 2. in 3. aprila