Rokometaši iz Trebnjega proti Celju prvič osvojili superpokal

Zasedba iz Trebnjega je prvič slavila v tradicionalnem uvodu v rokometno sezono, ki je na sporedu od leta 2007. V knežjem mestu je ugnala državne in pokalne prvake iz minule sezone iz Celja, ki so doslej osemkrat slavili v superpokalu. Štiri tovrstne naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so poleg Trima Trebnjega zmagali tudi LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper. Izbranci domačega trenerja Klemena Luzarja so tekmo odprli s 3:0. Trebanjci so hitro ujeli priključek in se približali na gol zaostanka. V 15. minuti so izenačili na 8:8, dve minuti kasneje pa prvič povedli na dvoboju (11:10).

V 20. minuti je Filip Baznik po udarcu v glavo Aljuša Anžiča prejel rdeči karton. V naslednjih dveh minutah je Celjanom uspela sijajna serija 4:0, po kateri so si priigrali štiri gole prednosti (15:11). A Trebanjci so pokazali zobe, v 26. minuti so zadihali za ovratnik gostiteljem (15:16), v 28. minuti izenačili na 17:17, tik pred odhodom na veliki odmor pa po golu Timoteja Grmška povedli z 18:17.