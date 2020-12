Zarabec s Kielom zmagovalec rokometne Lige prvakov

Kiel je četrtič osvojil evropsko Ligo prvakov v rokometu. Nemška ekipa je na zaključnem turnirju za sezono 2019/20 v torkovem velikem finalu premagala špansko Barcelono s 33:28 (19:16). Francoski PSG je na tekmi za tretje mesto ukanil madžarski Veszprem z 31:26 (14:11).

Nemška zasedba, kjer od leta 2017 igra slovenski reprezentant Miha Zarabec, je četrtič osvojila najbolj prestižno klubsko tekmovanje na stari celini. Pred letošnjim zmagoslavjem je slavila tudi v letih 2007, 2010 in 2012, za končno zmago v sezoni 2019/20 pa je prejela 500.000 evrov. Barcelona, sicer devetkratna zmagovalka lige prvakov v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011 in 2015, je doživela peti poraz v velikem finalu, pred letošnjim dvobojem je praznih rok ostala tudi v letih 1990, 2001, 2010 in 2013. Člani katalonske zasedbe so slovenski reprezentanti Jure Dolenec, Blaž JancinDomen Makuc.

icon-expand Miha Zarabec je s Kielom prišel do prestižnega naslova. FOTO: AP

Kiel je sijajno odprl dvoboj v Kölnu. V 19. minuti si je priigral štiri gole prednosti (13:9), a je Barcelona v naslednjih dveh minutah naredila delni izid 3:0 in mu povsem zadihala za ovratnik (13:12), v 27. minuti pa ga po golu Francoza Dika Mematudi ujela in izenačila na 15:15. V končnici prvega polčasa je nemška zasedba ujela pravi ritem in ga zaključila z vodstvom 19:16. Izbranci češkega strokovnjaka na nemški klopiFilipa Jichev drugem polčasu niso popustili, kljub napornemu sporedu v Kölnu in ponedeljkovi zmagi nad Veszpremom po pravi bitki v podaljšku, so še naprej igrali poletno in bojevito ter, tudi po zaslugi sijajnih obramb danskega vratarja Niklasa Landina, v 44. minuti povedli s 25:20. Kiel je v končnici dvoboja zaustavil vse nalete Barcelone in se četrtič v zgodovini veselil končne zmage v ligi prvakov. Pri nemški ekipi sta bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Šved Niclas Ekbergz osmimi in Norvežan Sander Sagosen s sedmimi goli, pri španski pa Aleix Gomez Abello z desetimi ter Dika Mem in Aitor Arino Bengoechea s štirimi zadetki.

icon-expand Rokometaši Kiela proslavljalo zmago v finalu proti Barceloni. FOTO: AP