Rokometaši lovijo 12. nastop na SP: V naši igri imamo ogromno rezerv

Slovenski rokometni prvokategorniki na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci napovedujejo veliko kakovostnejšo predstavo v vseh smereh igre. V primeru skupne zmage se bodo že dvanajstič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München.

Zavoljo udarca v koleno v Podgorici je na povratnem obračunu pod velikim vprašajem nastop Boruta Mačkovška, določene zdravstvene težave s hrbtom ima tudi slovenski kapetan Blaž Janc, ki pa bo stisnil zobe in nastopil na pomembni tekmi.

Aleks Vlah

Največji magnet za domače ljubitelje rokometa na tekmi v Bonifiki bo zagotovo Koprčan Aleks Vlah, s sedmimi goli tudi najučinkovitejši slovenski strelec v Podgorici. "V naši igri imamo ogromno rezerv. Naredili smo analizo prve tekme, zavedamo se naših napak, ki jih bomo pred domačimi gledalci skušali odpraviti. Najbolj pomembna bo motivacija, zbranost in želja, predvsem pa moramo biti veliko bolj konkretni v napadu in obrambi," pred nedeljsko tekmo pravi Vlah, ki je na tekmi v Podgorici postal 20. slovenski reprezentant, ki je v dresu z državnim grbom dosegel vsaj 300 zadetkov.

"Naša igra mora biti hitrejša. Črnogorci so nam na prvi tekmi od 25. minute naprej vsilili svoj ritem igre, ki smo ga sprejeli. Premalo smo tekli in napadali ter prikazali statično igro. Prepričan sem, da bomo v Bonifiki prikazali naš pravi obraz," meni slovenski krilni reprezentant Domen Novak.

Domen Novak