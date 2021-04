Rokometaši lovijo zalet pred zaključkom kvalifikacij

Slovenski selektorLjubomir Vranješ na bližnjih akcijah ne bo mogel računati na krožna napadalca Blaža Blagotinška in Mateja Gabra, srednja zunanja igralca Deana Bombača in Staša Skubeta ter krilnega igralca Dragana Gajića. Nastalo vrzel bodo, kot poroča STA, zapolnili Vid Potekoin Gregor Ocvirk terMatic SuholežnikinGregor Potočnik, ki sta bila naknadno poklicana.

Slovenski rokometni prvokategorniki, ki so doslej premagali Poljake in Nizozemce – s slednjimi so se razšli tudi z neodločenim izidom – bodo v torek najprej gostovali v Turčiji, v četrtek jih čaka tekma na Poljskem, v nedeljo pa v Celju še domača tekma s Turčijo.

Seznam Slovenije:

– vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen/Nem), Urban Lesjak (Hannover/Nem);

– krožni napadalci: Matic Suholežnik (Benfica/Por), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško);

– levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško);

– desni krili: Blaž Janc (Barcelona/Špa), Gašper Marguč (Veszprem/Mad);

– levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged/Mad), Jaka Malus (Meškov Brest/Blr), Gregor Ocvirk (Kristianstad/Šve), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje);

– srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel/Nem), Domen Makuc (Barcelona/Špa);

– desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona/Špa), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover/Nem).