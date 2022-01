Rokometaši nadaljuje priprave pred prihajajočim EP

Selektor Ljubomir Vranješ in njegovi igralci so imeli dva dni novoletnega oddiha, zdaj pa nadaljujejo priprave, čaka jih sklepni del pred odhodom na EP.

"Za nas vratarje je nekoliko lažje, tudi ko se ekipi priključimo kasneje. V klubskem dresu sem igral še po božiču, tako da sem ostal v tekmovalnem ritmu. Treba se je samo znova privaditi na znane obraze. Za reprezentanco in državo se zmeraj igra s srcem in vsi smo veseli, da smo tukaj. V zadnjih dneh pred prvenstvom moramo še izboljšati igro v obrambi, na kateri je bil poudarek že v prvem delu priprav. Ne ostane nam več veliko treningov in pa dve tekmi. Upam, da bomo blesteli v obrambi, saj to olajša delo nam vratarjem," pa je priprave ocenil Urh Kastelic.