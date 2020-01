Rokometaši ostali brez kapetana: Kavtičnik kljub poškodbi z ekipo

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je v izjavi za javnost potrdila, da v glavnem delu evropskega prvenstva selektor slovenske članske reprezentance Ljubomir Vranješne bo mogel računati na kapetana Vida Kavtičnika. Ta se je na tretji tekmi predtekmovanja proti Švici (29:25) prvič znašel med 16 izbranci selektorja Vranješa, a zaradi hujše poškodbe na ogrevanju nato ni zaigral, zdaj pa je postalo jasno, da je moral EP 2020 skleniti brez nastopa.

"Švedski strokovnjak nanj na tem Euru ne bo mogel več računati, saj ga predvidoma čaka tritedenska rehabilitacija. Kljub poškodbi bo Kavtičnik ostal z reprezentanco, ji po najboljših močeh pomagal z roba igrišča, obenem pa pod budnim očesom reprezentančne zdravniške in fizioterapevtske službe opravljal terapije,"sporoča RZS.

'Z ekipo ostajam do konca'

Na mestu desnega zunanjega igralca bo lahko Vranješ do konca EP tako lahko računal le na Jureta Dolenca in Nejca Cehteta, dodajajo, Dolenec pa bo ob odsotnosti Kavtičnika tudi prevzel kapetanski trak. V drugem delu prvenstva lahko Vranješ vpokliče še dve menjavi, a se za to možnost Vranješ, vsaj zaenkrat, ne namerava odločiti. Na tekmovanju sicer lahko nastopijo vsi igralci, ki so bili uvrščeni na širši seznam pred EP. Na priložnost čakata Kristjan Horžen in Gašper Marguč, ki sta zmago nad Švico pospremila s tribun, Vranješ pa bo svojo odločitev sporočil v petek zjutraj.

"Na ogrevanju pred tekmo s Švico je pri Vidu Kavtičniku prišlo do poškodbe leve mečne mišice. Po opravljenih preiskavah je postavljena diagnoza delna natrganina leve mečne mišice. Potrebna bo rehabilitacija, ki bo predvidoma trajala tri tedne,"je v uradni izjavi dejal zdravnik reprezentance Sašo Djurić.

"Na žalost se mi je pripetila povsem nepredvidena poškodba. Zelo sem razočaran in žalosten, da ne bom mogel pomagati ekipi na igrišču na prihajajočih tekmah,"pa se je glasil odziv Kavtičnika. "Imel sem veliko željo, da bi igral v odličnem vzdušju, ki smo ga ustvarili v ekipi na tem evropskem prvenstvu. Ne glede na vse z ekipo ostajam do konca. Soigralce bom vzpodbujal po najboljših močeh. Verjamem v njih! Dokazali so že, da zmorejo nekaj velikega,"je dejal član idealne postave domačega EP 2004.