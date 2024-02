Rokometaši po olimpijsko vozovnico v španski Granollers

Kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah, na katerem bo nastopila tudi slovenska moška rokometna reprezentanca, bo med 14. in 17. marcem gostil španski Granollers. Poleg Slovenije bodo na njem sodelovale še gostiteljica Španija, Brazilija in Bahrajn.

Slovenski rokometaši se bodo za eno izmed dveh vozovnic v olimpijski Pariz borili na severovzhodu Španije, v mestu Granollers, ki leži slabih 30 kilometrov od katalonske prestolnice Barcelone. Uvodni dan jih čaka dvoboj z Brazilijo, v petek, 15. ali soboto, 16. marca bo sledila tekma s Španijo, v nedeljo pa nato še zadnji obračun kvalifikacij proti Bahrajnu. Španci, ki so letošnje evropsko prvenstvo presenetljivo zaključili že v prvem delu, so se v kvalifikacije zavihteli s tretjim mestom na lanskoletnem svetovnem prvenstvu. Bahrajn je v azijskih kvalifikacijah osvojil drugo mesto, Brazilci pa na srebrno kolajno na Južnoameriškem prvenstvu. Azija in Južna Amerika sta bila kontinenta s tretje in četrto najvišje uvrščeno ekipo na zadnjem mundialu.

Cilj slovenske izbrane vrste v Kataloniji bo jasen. Uvrstitev na olimpijske igre je selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman že večkrat označil kot glavni cilj v letu 2024. "Tisto, kar smo si z mojim prihodom na mesto selektorja zadali, smo dosegli, to so kvalifikacije za olimpijske igre. Rezultat na svetovnem prvenstvu nam je prinesel kvalifikacijsko skupino z le enimi dodatnimi evropskimi tekmeci, kar smo si po tihem tudi želeli. Skupine z več evropskimi so namreč vsaj na papirju bolj zahtevne," je konec januarja dejal 44-letni trener in dodal: "Nikogar nikakor ne gre podcenjevati, danes vsi znajo igrati rokomet. Tako Brazilija kot Bahrajn sta v preteklosti že dosegala dobre rezultate. Treba bo biti zelo previden. Na tisto, kar nas čaka na kvalifikacijskem turnirju, se bomo kar najbolje pripravili. Cilj je uvrstitev na olimpijske igre in verjamem, da nam bo to uspelo. Priložnost je potrebno izkoristiti. Po vsem, kar smo do danes pokazali, smo tega zmožni in sposobni."

Izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Zormana je mesto v kvalifikacijah najprej potrdila z uvrstitvijo na januarskem svetovnem prvenstvu, na koncu pa je mesto v kvalifikacijah prejela po zaslugi 10. mesta na lanskoletnem svetovnem prvenstvu, ki je primarno tekmovanje za razvrščanje ekip. Po zaključku mundiala je bila Slovenija druga v t.i. čakalnici za kvalifikacijsko mesto, mesti pa sta se sprostili z evropskim prvenstvom in zmago Egipta na afriškem prvenstvu.

Kvalifikacijske dvoboje skupine 1 bo gostila dvorana Palau d'Esports de Granollers, ki sprejme 6500 gledalcev. Zgrajena je bila leta 1991 za potrebe poletnih olimpijskih iger, ki jih je Barcelona gostila leto za tem. Nedavno je v njej že uspešno nastopala slovenska ženska reprezentanca in sicer v prvem in drugem delu svetovnega prvenstva 2021.