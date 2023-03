Rokometaši pred zahtevnima tekmama močno oslabljeni

Slovenski rokometaši so se v prestolnici zbrali prvič po zaključku januarskega svetovnega prvenstva, na katerem so si Slovenci na Poljskem s štirimi zmagami priborili uvrstitev na skupno deveto mesto. Naslednji cilj na začrtani poti čete Uroša Zormana je uvrstitev na prvenstvo stare celine, ki bo v Nemčiji potekalo med 10. in 24. januarjem prihodnje leto. Slovenija bo v Ljubljani opravila pet treningov, v Podgorico pa bo odpotovala v sredo, v dopoldanskih urah. V črnogorski prestolnici se bo na srečanje pripravljala na dveh treningih pred četrtkovo tekmo z gostitelji. V domovino se bo slovensko moštvo vrnilo v petek in na Obali vadilo do povratnega dvoboja, ki bo v Bonifiki v nedeljo.

Zaradi lažjih zdravstvenih težav sta s seznama selektorja odpadla Dean Bombač in Borut Mačkovšek. Naknadno vabilo je prejel Miha Zarabec, ki pa se bo v reprezentančnem taboru zglasil v ponedeljek, ko se bo v Ljubljani zbrala glavnina moštva. V nedeljo so na priprave prispeli Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Tilen Kodrin, Nik Henigman, Kristjan Horžen, Grega Krečič, Jernej Drobež, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičič, ki bodo v ponedeljek dočakali Jožeta Baznika, Nejca Cehteta, Blaža Janca, Urha Kastelica, Urbana Lesjaka, Domna Makuca, Tadeja Mazeja, Roka Ovnička, Aleksa Vlaha, Stefana Žabića in Zarabca. "Soočamo se z zdravstvenimi težavami in odsotnostjo Deana Bombača in Boruta Mačkovška. Menim, da bo kader, ki ga imamo, zadostil zahtevam tedna, ki je pred nami. Verjamem v te fante. V ponedeljek in torek bomo v polni zasedbi opravili dva rokometna treninga, na katerih se bomo pripravljali na zahtevni tekmi s Črno goro," pred dvema kvalifikacijskima tekmama za uradno spletno stran RZS pravi selektor Slovenije Uroš Zorman.