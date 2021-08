Rokometaši proti Švedom potrjujejo polfinale EP

Reprezentanca Slovenije je na tekmi proti Španiji prikazala eno najboljših napadalnih predstav evropskega prvenstva do 19 let in na krilih Mitje Janca (17 zadetkov) dosegla 37 golov. Trenutki nezbranosti v izdihljajih tekme so Slovencem preprečili zgodnjo uvrstitev v polfinale, a po prvem krogu drugega dela turnirja naša izbrana vrsta zaseda vrh skupine 1. Prvi polčas obračuna med Slovenijo in Španijo je zaznamovala hitra in atraktivna rokometa predstava z obilico zadetkov. Slovenci so v prvih 30 minutah igre zabeležili kar 88-odstostno strelsko ter 78-odstotno napadalno uspešnost ter dosegli 21 zadetkov. Navdihnjena igra v napadu je izbrance selektorja Saše Prapotnika nagradila z vodstvom s tremi zadetki ob odhodu na odmor.

Vodstvo, ki so si ga slovenski rokometaši priigrali v prvem polčasu, je v uvodnih minutah nadaljevanja predstavljalo trdne temelje za nadgradnjo rezultatske prednosti. Po slabih petih minutah drugega dela tekma so Slovenci povedli s 25:20 in kljub agresivni igri Špancev vajeti igre niso izpustili iz svojih rok. Še 24 sekund pred zaključkom obračuna je vodstvo slovenske reprezentance znašalo tri zadetke (37:34) in kljub dvominutno izključitvi Lenarta Klemenčiča je kazalo, da si bo moštvo Slovenije uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva zagotovilo že na tekmi s Španci. A le-ti so imeli druge načrte. Z obrambnim pritiskom na meji prekrška so našo zasedbo prisilili v napake in tik pred iztekom igralnega časa rezultat izenačili na 37:37. "Po takšni tekmi je težko karkoli reči. Imamo 24 ur časa, da se zberemo, sestavimo, dvignemo glave in izgubljeno točko proti Špancem vrnemo na tekmi s Švedsko," je za uradno spletno stran povedal selektor Prapotnik. "Ponosen sem na svojo ekipo, borili smo se do konca. Na koncu se ni izšlo, zmanjkalo je nekaj športne sreče. Verjamem v svoje moštvo ter da se bomo s sredino zmago uvrstili v zasluženo polfinale," je pred dvobojem s Švedi dodal član reprezentance Nik Ćirović.

Prvi strelec slovenske zasedbe je bil Mitja Janc, ki je zabil kar 17 zadetkov in bil izbran za najboljšega posameznika naše izbrane vrste. Pet golov je prispeval Leon Gregorič, po štiri pa sta jih dosegla Nik Ćirović in Simon Vidmar.

Evropsko prvenstvo za fante do 19 let, Skupina A:

Slovenija – Španija 37:37 (21:18)

Slovenija: Strašek, Mlivić, Škrinjar, Miklavec, Fergola, Janc 17, Rot, Ćirović 4, Vidmar 4, Makuc 2, Gregorič 5, Zupančič, Klemenčič 3, Švalj, Kačičnik, Muminović 2.