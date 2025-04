Rokometaši Slovana prvič osvojili pokalno tekmovanje

Rokometaši LL Grosist Slovana so zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ljubljani. Na finalni tekmi v dvorani na Kodeljevem so premagali Krko s 33:27 (21:12) in prvič v zgodovini osvojili to lovoriko.

LL Grosist Slovan se je razveselil zmage v pokalnem tekmovanju. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Rokometaši iz Ljubljane so prvič v zgodovini osvojili prestižno pokalno lovoriko. Po neuspelih poskusih v letih 1993 in 1996 so se na letošnjem zaključnem turnirju veselili končne zmage po prepričljivem zmagoslavju nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, sicer osmoljencev finalnih tekem v letih 2018 in 2019. Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Finalni obračun v nabito polnem hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem so bolje pričeli izbranci ljubljanskega stratega Uroša Zormana. Z granitno obrambo so dobro zastavili Novomeščane, ki so na petkovem polfinalnem dvoboju povsem zasenčili favorizirane Celjane in zanesljivo zmagali s 34:29. Moščani so si že po desetih minutah igre priigrali tri gole prednosti (6:3), le tri minute kasneje pa je gostujoči strateg Mirko Skoko, sicer Zormanov pomočnik v slovenski moški reprezentanci, zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje moči ni igrišču spremenilo, škarje in platno so bili še naprej v rokah domačih rokometašev.

Sredi prvega polčasa so gostitelji še odločneje pohodili stopalko za plin in si po dveh zadetkih v zadnjem obdobju zelo vročega Jake Malusa in enega Stefana Žabića priigrali že sedem golov prednosti (12:5). Nato pa so malce popustili, kar je začutil tudi Zorman, po njegovi minuti odmora pa znova ujeli pravi ritem in v 26. minuti po zadetku Staša Slatinka Jovičiča povedli z 18:10, po "projektilu" Tarika Mlivića v samih izdihljajih prvega polčasa pa na veliki odmor odšli s +9 (21:12). Gostitelji letošnjega zaključnega pokalnega turnirja so v drugi polovici tekme imeli pod nazorom tekmece iz dolenjske prestolnice. Svoje zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, z ostrim ritmom in širokim igralskim kadrom je njihova prednost vseskozi znašala med najmanj šestimi in največ dvanajstimi goli.

