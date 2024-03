Rokometaši so že v Barceloni, začenja se misija olimpijske igre

Slovenska rokometna reprezentanca se zbira v Barceloni, kjer se bo nekaj dni pripravljala za olimpijske kvalifikacije. Trenutno je v Španiji 11 rokometašev, preostali se bodo priključili do ponedeljka, ko bo imel Uroš Zorman na razpolago vse želene igralce. Zaradi poškodb bosta manjkala le Gašper Marguč in Miljan Vujović.

"Tudi drugi igralci imajo nekaj majhnih poškodb, a dajmo reči, da so vsi drugi bolj ali manj zdravi. Vemo, kaj nas čaka v naslednjem tednu, vsi čutimo posledice naporne sezone, a tega ne priznavamo. Vsi vemo, zakaj smo tukaj, zakaj se gre, stisnili bomo zobe in to je to," zdravstveno stanje igralcev Uroša Zormana ne skrbi preveč. Igralci so v Španijo dopotovali z veliko mero optimizma in energije, skupaj s strokovnim štabom obljubljajo boj do zadnjih moči. Trenutno je cilj Slovencev predvsem kakovostno opraviti treninge, o tekmecih kaj dosti ne razmišljajo. Če pa že, le o prvi tekmi, obračunu z Brazilijo, ki bo v Granollersu v četrtek, 14. marca. "Brazilija je reprezentanca navdiha. So ekipa z druge celine, kjer ni nekaj velike discipline. Pri njih nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ. Lahko dosežejo maksimum, lahko tudi minimum. Mi se moramo predvsem ukvarjati sami s sabo. Če bomo prenesli, z izjemo rezultata, vse tisto, kar smo kazali na zadnji tekmi evropskega prvenstva proti Madžarski, se pravi energijo, željo, voljo in tudi igro, se nimamo česa bati," je prepričan Zorman.

Uroš Zorman FOTO: AP icon-expand

Čeprav se v ekipo vračata Blaž Janc in Matej Gaber, kakšnih bistvenih sprememb v igralnem sistemu Zorman ne načrtuje. "Glede na to, da smo že nekaj časa skupaj, mislim, da so vloge posameznih igralcev razdeljene. Če nekoga nekaj časa ni bilo, so mu naloge jasne, ko pride naslednjič. Kaj veliko spreminjati ne moremo in niti nočemo. Vemo, kje koga lahko uporabimo, uporabljali pa jih bomo po potrebi, tukaj ne bo nobenega odkrivanja tople vode," je na spletni novinarski konferenci dejal Zorman. Na njej je bil prisoten tudi Janc, ki je zaradi poškodbe izpustil evropsko prvenstvo v Nemčiji. "Poškodba je bila neugodna, izgubil sem moč v nogi, ker mi je disk pritisnil na živec. Ampak zdaj sem že nazaj na 100 odstotkih, v klubu igram, tako da se res veselim tega reprezentančnega tedna," je svojo popolno okrevanje potrdil Janc, ki se je tudi že ozrl na prvega tekmeca na turnirju.

Blaž Janc zastopa barve rokometnega kluba Barcelona FOTO: FC Barcelona icon-expand