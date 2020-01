Rokometaši strnili vtise: 'Cilj je bil dosežen, sanje na žalost ne'

Slovenska rokometna reprezentanca se je po četrtem mestu na evropskem prvenstvu vrnila v domovino. Predstavniki Rokometne zveze Slovenije in nekaj igralcev je na tiskovni konferenci v prestolnici strnilo misli ter potegnilo črto pod dogajanjem v zadnjih treh tednih na Švedskem.

V polfinalu in nato na tekmi za tretje mesto je bila Slovenija obakrat neuspešna, zaradi česar so se v domovino reprezentanti vrnili brez kolajne okoli vratu. Vseeno pa so dobili potrditev, da sodijo v širši krog reprezentanc v boju za najvišja mesta. Četrto mesto je drugi največji uspeh na evropskih prvenstvih in najvišja uvrstitev izbrane vrste na prvenstvih v tujini. Po vsem, kar se je dogajalo pred prvenstvom, pa gre za nepričakovano visoko uvrstitev pod novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem. Švedskega strokovnjaka, o katerem je pomočnik selektorja Uroš Zorman na tiskovni konferenci govoril z izbranimi besedami, ni bilo na druženju z mediji, od igralcev so se je udeležili kapetan Vid Kavtičnik, nadomestni kapetan Jure Dolenec, Miha Zarabec, Blaž Jancin Urh Kastelic. Zorman je po nekaj dneh strnil misli o vedno nehvaležnem četrtem mestu.

Uroš Zorman: "Če bi nam pred prvenstvom nekdo ponudil četrto mesto, bi ga vprašali, ali je nor." FOTO: Damjan Žibert

"Prespanih noči ravno ni bilo," je sprva v smehu pristavil nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste in nadaljeval: "Nima smisla govoriti, koliko je vredno in koliko ne. Gre za fantastičen rezultat ne glede na malenkost grenkega priokusa in dejstva, da je medalja kot pika na i ob koncu prvenstva zmanjkala." Na svoje varovance je bil 40-letni Kranjčan ponosen. Dejal je, da je vse to, kar je spoznala slovenska športna javnost, le začetek na njihovi skupni poti: "Če bi nam pred prvenstvom nekdo ponudil četrto mesto, bi ga vprašali, ali je nor. Verjeli smo v to. Ne samo v olimpijske kvalifikacije, ampak tudi v boj za medalje. To smo pokazali na igrišču in vidno je bilo, koliko si fantje tega želijo, kakšna ekipa so in kako homogeni so. Fantom res kapa dol." "Ne smemo se zadovoljiti s tem. Treba je iti dalje, pred nami so kvalifikacije za olimpijske igre. Ta je glavni cilj. Ne vem, kako, ampak tja moramo iti. Ne vem, kaj se lahko zgodi, da ne bi šli v Tokio. Če bomo nadaljevali, kjer smo končali, smo na dobri poti," se torej po besedah Vranješevega pomočnika ni bati za uspehe v prihodnosti.

Vid Kavtičnik in selektor Ljubomir Vranješ FOTO: Damjan Žibert

Po olimpijadi se namerava umakniti iz reprezentance Glede na to, da so bili fantje v navezi s švedskim strokovnjakom v fazi spoznavanja, je tudi kapetan Vid Kavtičnik prepričan, da je v izbrani vrsti še ogromno prostora za napredek. "Priložnosti za nova dokazovanja bo ogromno in mislim, da komaj čakamo, da se te kvalifikacije začnejo, da se dobimo in da naredimo še en odmeven rezultat. To je naš motiv, naša vizija, tako kratkoročna kot dolgoročna. Mislim, da lahko s tem osrečujemo ljudi pred zasloni in tiste, ki nas bodo prišli spodbujat."

"Uživali smo v igri, dobro smo igrali in imamo ekipo, ki deluje in ki je željna igranja s soigralci in željna dokazovanja. To je velik dosežek, večji kot kakršenkoli rezultat. Seveda pa po uvrstitvi v polfinale apetiti narastejo. Cilj je bil dosežen, sanje na žalost ne. Vseeno smo lahko zelo zadovoljni," je še dodal Kavtičnik, ki je prepričan, da je zmanjkal le kanček sreče. Tudi menjave selektorja tik pred prvenstvom ni želel preveč izpostavljati. "Vse spada v šport, takšne in drugačne menjave ... To je življenje športnika, vsak posameznik mora to sprejeti in se prilagoditi. Bili so odprti do novega selektorja, novih idej in to smo tudi dokazali na igrišču v zelo kratkem času,"je pristavil Kavtičnik. Pri 35 letih najizkušenejši član izbrane vrste čuti, da je tik pred upokojitvijo, o kateri je odkrito spregovoril. Ima le še en cilj. "Upam, da bom lahko pomagal in da bom zraven še na olimpijadi v Tokiu. Potem pa mislim, da bo čas, da se umaknem iz reprezentance in da priložnost za dokazovanje v reprezentanci dobijo mlajši igralci. Prav je, da dobijo priložnost," je še zaključil kapetan, ki pa na prvenstvu ni veliko igral.

Blaž Janc: "Vedno si želiš kolajno" FOTO: Damjan Žibert

Osnovni cilj je izpolnjen, uspehi se bodo še vrstili Je pa bil zato v idealno postavo prvenstva izbran Blaž Janc. Desno krilo izbrane vrste je na prvenstvu tako v obrambi kot v napadu igral odlično. Nagrada pa mu veliko pomeni, čeprav ni pozabil dodati, po čigavi zaslugi se je znašel med največjimi imeni minulega EP.

