Rokometaši v Berlin po uvrstitev na OI

Nekaj slabe volje je prinesla poškodba vratarja Klemna Ferlina na torkovi tekmi, odločitev o njegovem in Cingesarjevem nastopu bo padla v današnjih poznih popoldanskih urah pred odhodom na Dunaj. Slovenski rokometaši bodo tam tudi prespali, naslednji dan dopoldne pa odpotovali v Berlin. "Tekma proti Poljakom se je razpletla po naših željah in pričakovanjih, po njej smo se takoj posvetili novim izzivom. Naša torkova predstava me je zadovoljila, v Berlinu pa bo proti kakovostnejšim tekmecem treba igrati še veliko bolje. V obrambi imamo določene rezerve, predvsem v agresivnosti, tu so še nekatere druge malenkosti," je na novinarski konferenci pred odhodom uvodoma dejal Vranješ.

Slovenija se je doslej trikrat uvrstila na poletne olimpijske igre (Sydney leta 2000, Atene 2004 in Rio de Janeiro 2016). Nastop v Sydneyju si je zagotovila po petem mestu na evropskem prvenstvu na Hrvaškem leta 2000, v Atene se je prebila po drugem mestu na domačem evropskem prvenstvu leta 2004, v Rio de Janeiro pa zavoljo drugega mesta na kvalifikacijskem turnirju v Malmöju, kjer je premagala Španijo in Iran ter izgubila proti Švedski. Na olimpijskih igrah je najboljši izid dosegla v Braziliji, kjer je osvojila šesto mesto. Premierni nastop v Avstraliji je končala na osmem, štiri leta kasneje pa je na tekmovanju v grški prestolnici zasedla enajsto mesto.

Ljubomir Vranješ in njegovi varovanci so optimisti pred turnirjem v Berlinu.

"Gre za zelo kakovostno ekipo, ki igra zelo raznovrstno v napadu. Če ima Poljska štiri izdelane akcije, jih ima Alžirija 14. Afriška ekipa premore dobre strelce z zunanjih položajev in igra hitro, ob tem so visoki in trdni v obrambi. Imajo tudi nekatere slabosti, ki jih bomo skušali izkoristiti, predvsem pa z naše strani ne sme biti nobenega podcenjevanja," je še dodal Vranješ.

"Že pred petimi leti smo začeli razmišljati o odhodu na četrte olimpijske igre in naredili bomo vse, da se prebijemo v Tokio," je na današnji spletni novinarski konferenci dejal kapetan slovenske reprezentance Jure Dolenec."Na torkovi tekmi v Celju smo prikazali dobro igro, po tej poti moramo nadaljevati tudi v Berlinu. Glede na to, da so poškodbe nekoliko zdesetkale našo ekipo in imamo določen primanjkljaj na zunanjih položajih, bo izjemno pomembno, da vse to nevtraliziramo z agresivno obrambo in bliskovitimi nasprotnimi (pol)protinapadi. V napadu moramo igrati pametno in domiselno, žoga mora hitro krožiti," je še dodal Škofjeločan v dresu Barcelone.

Slovenske rokometaše v dvorani Maxa Schmelinga najprej v petek ob 17.45 čakajo Alžirci, dan kasneje ob 15.35 Nemci, v nedeljo ob 18.15 pa še Švedi.

Seznam igralcev:

- vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen) in Urban Lesjak (Hannover);

- krilni igralci: Tilen Kodrin in Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Gašper Marguč (Veszprem), Dragan Gajić (Limoges) in Blaž Janc (Barcelona);

- zunanji igralci: Staš Skube in Jaka Malus (oba Meškov Brest), Dean Bombač (Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Jure Dolenec (Barcelona), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje) in Nejc Cehte (Hannover);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica).