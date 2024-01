Rokometaši v kvalifikacijah za OI s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom

Egipt si je z zmago na afriškem prvenstvu priigral neposredno mesto na OI v Parizu. Alžirija bo igrala v kvalifikacijski skupini 2 s Hrvaško, Avstrijo s selektorjem Alešem Pajovičem in poražencem obračuna za tretje mesto na EP med Švedsko in Nemčijo. Zmagovalec tega dvoboja bo prejel neposredno vstopnico za Pariz.

Slovenci so si sicer s šestim mestom zagotovili nastop v olimpijskih kvalifikacijah tudi prek dveh mest, ki sta bili na voljo na EP v Nemčiji. Prednost pri razvrstitvah v olimpijskih kvalifikacijah pa ima uvrstitev z lanskega SP, ki je potekalo na Poljskem in Švedskem.

"Tisto, kar smo si z mojim prihodom na mesto selektorja zadali, smo dosegli, to so kvalifikacije za olimpijske igre. Rezultat na svetovnem prvenstvu nam je prinesel kvalifikacijsko skupino z le enimi dodatnimi evropskimi tekmeci, kar smo si po tihem tudi želeli. Skupine z več evropskimi so namreč vsaj na papirju bolj zahtevne," je za Rokometno zvezo Slovenije povedal Zorman.

"A nikogar nikakor ne gre podcenjevati, danes vsi znajo igrati rokomet. Tako Brazilija kot Bahrajn sta v preteklosti že dosegala dobre rezultate. Treba bo biti zelo previden. Na tisto, kar nas čaka na kvalifikacijskem turnirju, se bomo kar najbolje pripravili. Cilj je uvrstitev na olimpijske igre in verjamem, da nam bo to uspelo. Priložnost je treba izkoristiti. Po vsem, kar smo do danes pokazali, smo tega zmožni in sposobni," je še pristavil slovenski selektor.

S tem so se že pred odhodom v domovino strinjali tudi igralci. "Bahrajna ne poznam tako dobro, Brazilce toliko bolj. Imajo nekaj zelo kakovostnih igralcev in to ni enostaven tekmec, kot si kdo misli. Špance vsi poznamo. Na koncu sta na voljo dve mesti in v treh dneh moraš doseči dve zmagi, priložnost je vsekakor tukaj. To smo si želeli, prišli smo do tega in imamo novo priložnost. Verjamem, da smo jo sposobni zagrabiti, a moramo nadaljevati na ravni, na kakršni smo bili zadnji mesec," je za STA po porazu z Madžarsko dejal kapetan reprezentance Jure Dolenec.

Olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 14. in 17. marcem, prizorišča pa še niso znana.