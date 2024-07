Rokometaši na pripravljani tekmi za OI v Celju remizirali z Egiptom

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v celjski dvorani Zlatorog, kjer bo od srede dalje potekalo evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, odigrala prvo pripravljalno tekmo za olimpijske igre v Parizu. Slovenci so se po tesnem obračunu z afriškim prvakom Egiptom razšli z neodločenim izidom 27:27.

OGLAS

Konec tedna izbrance Uroša Zormana čaka še ena pripravljalna tekma v Györu na Madžarskem. Slovenci bodo prvo tekmo na OI odigrali 27. julija proti Španiji, nato pa Zormanove varovance čakajo še obračuni s Hrvati (29. julij), Švedi (31. julij), Japonci (2. avgust) in Nemci (4. avgust).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zorman je bil tokrat na tekmi z Egipčani primoran na tribunah pustiti Nejca Cehteta, ki ima težave z mišico v nogi, medtem ko so bili v kadru vsi ostali rokometaši, ki se mudijo na pripravah. Na igrišče izmed njih ni stopil le Miha Zarabec, ki si je v klubski sezoni poškodoval ramo in se počasi vrača v igralni ritem. V prvem polčasu sta bili ekipi vseskozi tesno skupaj, Slovenija pa je prvič povedla pri 8:7. Ob koncu 20. minute je z uspešnim strelom z razdalje Aleks Vlah razliko prvič povišal na dva zadetka (10:8), temu pa je sledilo nekaj neuspešnih napadov Slovencev, ki so jim žoge spolzele iz rok. Rokometaši iz dežele faraonov so to izkoristili za zasuk in vodstvo ob koncu 27. minute z 12:11.

Aleks Vlah strelja od daleč FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Mitja Janc je za tem hitro izenačil na 12:12, na glavni odmor pa je Slovenija po zadetku Vlaha in s čvrsto igro v obrambi odšla v vodstvu s 13:12. Po vrnitvi na igrišče je nekaj napak Slovenije Egipčane vrnilo v ospredje. Na začetku 42. minute so se iz nasprotnega napada oddaljili na 19:16, a Slovenci niso vrgli puške v koruzo. Strnili so vrste v obrambi, kar je omogočilo, da je sedem minut kasneje Vlah znižal na 21:22, Slovenija pa je priključek dokončno ujela v 57. minuti, ko je novo dobro obrambo Staš Slatinek Jovičić iz nasprotnega napada kronal z zadetkom za 25:25.

Staš Slatinek Jovičić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V napetih zadnjih minutah je sredi 58. minute Strmljan rezultat poravnal na 26:26, 57 sekund pred koncem obračuna pa je za prvo slovensko vodstvo po vstopu v drugi polčas poskrbel Vlah, ki je zadel za 27:26. Egipčani so dobrih 20 sekund pred koncem izid poravnali, Slovenija je imela napad za zmago, a je afriški vratar poskus tekmecev ubranil. Pri Sloveniji je bil s sedmimi zadetki najboljši Vlah, pet jih je dodal Dean Bombač. "V določenih trenutkih smo dobro tekli, v določenih ne. Dva tedna priprav, ki sta bila namenjena predvsem telesni pripravi, sta se poznala. Fantje so sami dejali, da imajo nekoliko težke noge, kar se je poznalo v napadu. Žoga ni krožila tako, kot bi morala, tudi prave energije ni bilo. Na drugi strani smo pokazali igro v obrambi na lepi ravni, vključno z vratarji. S tem moramo nadaljevati. V oči sicer bode šest lahkih prejetih zadetkov iz nasprotnih napadov v prvem polčasu, tudi v drugih 30 minutah smo prejeli dva ali tri. Če tega ne bi bilo, bi Egipčani tekmo končali pri okoli 20 zadetkih. Postavljena obramba je res dobro delovala, v napadu pa bomo morali prestaviti v višjo prestavo," je po tekmi za Rokometno zvezo Slovenije povedal Zorman.

Slovenska rokometna reprezentanca FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Znana je ekipa, ki bo odpotovala v Pariz Tako Zorman kot tudi Dragan Adžić sta morala sicer do danes določiti 17 igralcev in igralk, ki jih bosta popeljala v Pariz. Oba sta izbrala iz nabora svoje dvajseterice, ki se trenutno mudita na pripravah na Rogli in v Ljubljani. Na tekmah v Parizu bo lahko nastopilo po 14 igralcev oziroma igralk, kar je dva oziroma dve manj kot na vseh drugih velikih tekmovanjih. Vsaka ekipa bo imela na voljo še trojico igralcev oziroma igralk, ki bodo v Parizu nastopali v vlogi rezerv. Moško rokometno ekipo, ki bo v Pariz poletela dva dni za žensko vrsto, bodo sestavljali krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen ter vratarja Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Urban Lesjak. Rezerve bodo Henigman, Horžen in Kastelic.

Mitja Janc ne bo nastopil na OI v Parizu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na pripravah sicer po lastni odločitvi še naprej sodelujejo tudi Mitja Janc, Tadej Kljun in Tilen Strmljan. Ti so se kljub težki odločitvi, ki sta jo morala sprejeti selektorja, odločili, da do konca pomagajo izbrani vrsti na treningih in tekmah.