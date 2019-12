Rokometaši začeli priprave na Euro, selektor Vranješ z manjšo zamudo

Slovenski reprezentanti se bodo po uvodnem dnevu priprav v Celju preselili v Zreče, kjer jih čaka spoznavanje z novim selektorjem. Ta je na inavguracijski novinarski konkurenci poudaril, da bo Slovenija že na prihajajočem EP stremela k vidnejšemu dosežku. Želja vodstva Rokometne zveze Slovenije je namreč preboj na olimpijske igre v Tokiu, kako realno dosegljiv je omenjeni cilj, pa bodo pokazale že tekme uvodnega dela prvenstva, ko bo naša izbrana vrsta v skupinskem delu merila moči z eno od gostiteljic Švedsko, Poljsko in Švico.

Seznam slovenskih reprezentantov:

- vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgo);



- krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Darko Cingesar (Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest);



- zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Gregor Potočnik (Csurgo), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock);



- krožni napadalci: Kristjan Horžen (Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).