Rokometaši zaključili prvi del priprav na SP

"Teden smo bolj posvetili telesni pripravi s tekom in fitnesom, a po drugi strani smo osvežili spomin na akcije v naši igri. Zbistrili smo si misli in ohranili pripravljenost. Z nestrpnostjo že pričakujem nadaljevanje priprav v Ljutomeru," je ob koncu prvega ciklusa priprav povedal rokometaš Barcelone Domen Makuc .

V drugi del priprav bo Slovenija zakorakala z 22 rokometaši. Že predhodno je bilo znano, da se bodo deveterici, ki je trenirala v prvem ciklusu v Zrečah – Jože Baznik, Urban Lesjak, Nejc Cehte, Tadej Mazej, Domen Makuc, Jure Dolenec, Aleks Kavčič, Aleks Vlah in Stefan Žabić – v Mali Nedelji, kjer bodo bivali do odhoda na Poljsko 10. januarja, pridružili Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Borut Mačkovšek in Domen Novak.

Selektor Uroš Zorman je v prvem delu priprav pozorno spremljal tudi mlajše rokometaše, ki so bili del akcije B-reprezentance in se naposled odločil, da v drugem delu priprav A-reprezentance dodatno priložnost za dokazovanje ponudi levokrilnemu igralcu Stašu Slatinku Jovičiću ter zunanjima igralcema Gregi Krečiču in Petru Šišku. Slednji bo postal prvi rokometaš, rojen po letu 2000, ki bo sodeloval na pripravah članske reprezentance. Ob tem na priprave prihajata še Rok Ovniček, ki je prvi del izpustil zaradi težav z ramo ter Gašper Horvat, ki se akcije B-reprezentance ni mogel udeležiti zaradi okrevanja po poškodbi gležnja.

"Za prvi ciklus priprav lahko zatrdim, da je prinesel le pozitivne stvari. B-reprezentanca je dobila svojo priložnost za dokazovanje, z A-reprezentanco pa smo tako lahko opravili nekaj skupnih treningov. Ko potegnemo črto, lahko rečemo, da so bili igralci zelo marljivi in delavni. Zavedajo se situacije in tistega, kar nas čaka v januarju. Temu primerno so na treningih pokazali ogromno osredotočenost. To je izjemno velika pozitivna stvar," je strnil misli selektor Zorman in dodal: "Želim si, da bi vsi fantje novoletne praznike preživeli v okoljih, ki jih osrečujejo ter da se na priprave vrnejo zdravi ter željni dela. Ko ti zdravje služi, je mogoče prav vse!"