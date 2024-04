Rokometašice in rokometaši dobili svoje nasprotnike na OI

Slovenski rokometni reprezentanci sta na današnjem žrebu v Parizu dobili tekmece na olimpijskem turnirju v Parizu. Slovenke bodo igrale v skupini A z Južno Korejo, Dansko, Nemčijo, Norveško in Švedsko, Slovenci pa prav tako v skupini A z Japonsko, Švedsko, Nemčijo, Hrvaško in Španijo.

Pri žrebu sta sodelovala dva nekdanja francoska rokometna zvezdnika. Za ženske ekipe je kroglice vlekel Jerome Fernandez, nekdanji dvakratni olimpijski prvak in najboljši strelec francoske reprezentance vseh časov s 1463 goli. Usodo ekip za moški del olimpijskega rokometnega tekmovanja pa je imela v rokah Siraba Dembele, evropska in svetovna prvakinja ter druga najboljša strelka v francoski reprezentanci z 848 goli. Kot so pred žrebom še sporočili iz krovne mednarodne zveze IHF, sta imeli obe domači ekipi oziroma gostiteljici možnost izbire skupine ob koncu žreba, pri čemer je druga ekipa iz tega kakovostnega bobna avtomatično padla v drugo skupino. Žreb - izvedli so ga natanko 100 dni pred začetkom rokometnega turnirja v Parizu - je udeleženke tako v moški kot ženski konkurenci najprej razdelil v dve skupini s po šestimi ekipami. Najprej so izžrebali ekipe v kakovostnih bobnih od 6 do 1, nazadnje pa so imeli gostitelji iger Francozi v obeh konkurencah pravico izbire skupine. V ženski so se odločili za skupino B, kjer ni Slovenije.

V moški pa so bili Francozi v istem kakovostnem bobnu kot Slovenci; izbranci selektorja Uroša Zormana so tako morali počakati na francosko izbiro (skupina B), preden so sami dobili zadnje prosto mesto v drugi skupini A. Format tekmovanja ostaja enak kot na prejšnjih igrah, po štiri najbolje ekipe iz vsake predtekmovalne skupine bodo napredovale v četrtfinale. Osem držav (Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Norveška, Slovenija, Španija in Švedska) bo imelo na igrah predstavnika v obeh konkurencah. Kvalifikacijski turnirji za ženske, ki so konec prejšnjega tedna potekali na treh prizoriščih, so bili zadnje sito za OI. V kvalifikacijah so bile uspešne Nemčija, Slovenija, Madžarska, Švedska, Nizozemska in Španija. Že prej so imele vozovnice zagotovljene Francija, Danska, Južna Koreja, Angola, Brazilija in Norveška.