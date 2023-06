Rokometašice iz Kristiansanda še naprej kraljice Evrope

Igralke iz Kristiansanda ostajajo kraljice rokometnih igrišč na stari celini. Na najbolj prestižni tekmi so imele od prve do zadnje minute rezultatski nadzor nad Ferencvarosem.

Že na polovici prvega polčasa so povedle za pet golov (9:4). Do odhoda na veliki odmor njihova igra v napadu ni bila več tako raznovrstna, popustile so tudi v obrambi, kar so igralke iz madžarske prestolnice izkoristile in v 23. minuti več kot prepolovile zaostanek (10:12), na polčas pa odšle z najmanjšim možnim zaostankom (13:14).

Skandinavke so v začetku drugega polčasa znova zaigrale sijajno. Takoj so povedle za sedem golov (21:14), na roko pa jim je šlo tudi dejstvo, da je v 35. minuti rdeči karton prejela Zsuzsanna Tomori. Ferencvaros v odsotnosti svoje nosilke igre v obrambi ni bil več konkurenčen Vipersu, ki je imel vse vajeti igre v svojih rokah, na koncu je tudi zasluženo tretjič zaporedoma osvojil najbolj imenitno evropsko klubsko tekmovanje.

V norveški ekipi sta bili najbolj učinkoviti Rusinja Ana Vjahireva in Sunniva Andersen. Obe sta dosegli po šest golov, izkazala pa se je tudi 43-letna vratarka Katrine Lunde s 16 obrambami. V madžarski zasedbi sta Nemka Emily Bolk in Srbkinja Andrea Lekić, slednja je nekdanja igralka ljubljanskega Krima, dosegli po pet zadetkov.

Na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici je padel svetovni rekord v številu gledalcev na ženskih rokometnih tekmah. Na obeh sobotnih polfinalnih tekmah in današnji finalni v MVM Domu se je zbralo po 20.022 gledalcev, kar je 555 gledalcev več od dosedanjega največjega obiska na finalu svetovnega prvenstva 2013 v beograjski Areni med Srbijo in Brazilijo.

V današnji tekmi za tretje mesto je madžarski Györ premagal danski Esbjerg z 28:27 (16:9). Pri zmagovalkah je bila najbolj učinkovita slovenska reprezentantka Ana Gros s šestimi goli, danska vratarka Sandra Toft pa je zbrala 15 obramb.

Spartak iz Kijeva je najbolj uspešna ekipa lige prvakinj oziroma nekdanjega pokala državnih prvakinj. Ukrajinska zasedba je v času nekdanje nekdanje Sovjetske zveze med letoma 1970 in 1988 kar 13-krat osvojila najbolj imenitno klubsko tekmovanje na stari celini.

Na drugem mestu je avstrijski Hypo Niederösterreich z osmimi zmagami, Györ je zmagal petkrat, srbski Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter norveški Vipers pa po trikrat.

V najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini so v tej sezoni nastopile tudi igralke Krima Mercatorja. Zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 so v tekmah za preboj v četrtfinale klonile proti tekmicam iz romunske Bukarešte. Krim je na prvi tekmi v Ljubljani premagal Rapid z 29:24, na povratni v romunski prestolnici pa izgubil s 24:30.

Ljubljanska ekipa je v skupinskem delu lige prvakinj dosegla šest zmag in doživela osem porazov. V skupini A so poleg Krima nastopali še Vipers Kristiansand, Bukarešta, Odense, Ferencvaros, Brest, Bietigheim in Banik Most.

- nedelja, 4. junij:

- finale:

Vipers Kristiansand - Ferencvaros 28:24 (14:13)

- tekma za 3. mesto:

Györ - Esbjerg 28:27 (16:9)

(Ana Gros 6 golov za Györ)

- sobota, 3. junij:

- polfinale:

Vipers Kristiansand - Györ 37:35 (23:18)

(Ana Gros 9 golov za Györ)

Ferencvaros - Esbjerg 30:29 (13:17)